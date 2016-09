Vermischtes Postbauer-Heng

15.09.2016

Ein Motorradfahrer ist bei einem Sturz im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam der 32-Jährige am Mittwochabend nach dem Überholen eines Kleintransporters in Postbauer-Heng in einer Kurve von der Straße ab und stürzte. Reanimationsversuche scheiterten, sodass der Mann noch an der Unfallstelle starb.