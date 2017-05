Musikschüler mit Prädikat

Freizeit Pressath

07.05.2017

An der Musikschule VierStädtedreieck wurden die praktischen D1-Prüfungen abgenommen. Vor einigen Wochen hatten die fünf Teilnehmer bereits den Theoriekurs bei Hartmut Gebelein erfolgreich abgeschlossen. Nun waren vier Literaturstücke vorzubereiten, aus denen drei zum Vorspiel ausgewählt wurden, dazu eine Auswahl von Tonleitern. Die Lehrkräfte Sigrun Eichmann (Geige), Tomas Hanzlicek (Gitarre) und Georg Obermaier (Klarinette) hatten ihre Schützlinge bestens vorbereitet. Alle konnten nach dem Vorspiel die bronzene Stimmgabel und die Urkunde mit dem Prädikat "D1" in Empfang nehmen. Mit der Stufe "D2" ist das Eingangsniveau für ein evtl. Additum zum Abitur erreicht. "Junior" - Prüfungen werden im Schülervorspiel am 23. Mai um 18.30 Uhr in der Aula der Mittelschule Grafenwöhr abgenommen.