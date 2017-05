Politik Pressath

07.05.2017

2014 war die jüngste Kommunalwahl und es zogen einige neue Gesichter in die Gremien ein. Andere verabschiedeten sich nach langer Dienstzeit in den politischen Ruhestand. Drei Jahre sind seitdem vergangen, Grund genug eine persönliche Halbzeitbilanz zu ziehen.

Kirchenthumbach/ Pressath/ Schlammersdorf. (msh) Wie haben sich die Neulinge eingewöhnt und wie kommen die Ausgeschiedenen ohne den Trubel klar?Tanja Renner (Schlammersdorf): Kommunalpolitik liegt ihr im Blut. Ihr Vater ist der langjährige Bürgermeister Hubert Schneider. Doch lag der Einstieg ins Rathaus damit auf der Hand? Sie ist in Schlammersdorf die erste Frau, die in den Gemeinderat einzog, die erste CSU-Vorsitzende des Ortsverbandes und wurde sofort zur stellvertretenden Bürgermeisterin gewählt."Natürlich ist ein Teil meines Engagements auch meinem Vater geschuldet. Es war auch ein Vorteil, dass ich dadurch schon Eindrücke sammeln konnte", erklärt sie. Allerdings hätten ihre Eltern sie auch gewarnt und gemahnt, dass sie sich diesen Schritt sich aufstellen zu lassen, gut überlegen solle. Auch mit ihrem Mann habe sich lange gesprochen und ist schließlich zu dem Schluss gekommen zu kandidieren. "Ich liebe meine Heimat und deswegen wollte ich mich auch engagieren", sagt sie zu ihrem Entschluss. Ihr Ziel sei der Einzug in den Gemeinderat gewesen, das Amt der stellvertretenden Bürgermeisterin war nicht geplant. "Da entwickelte sich nach der Wahl eine Eigendynamik. Die konnte ich und wollte ich nicht stoppen," gibt sie zu.Die Lehrerin kam erst 2013 nach dem Studium in Regensburg und dem Referendariat zurück nach Schlammersdorf. Doch dieser Schritt war wohlüberlegt: "Mein Mann stammt aus dem Oberallgäu, wir hätten also auch dorthin gehen können. Aber am Ende konnte er sich schnell mit Schlammersdorf anfreunden." Seit drei Jahren ist sie nun im Gemeinderat und konnte viel lernen: "Ich darf vielleicht nicht mehr so forsch sein und muss mich auch mal zurücknehmen. Es ist auch Geduld gefragt, denn oft sind es Kleinigkeiten, die ein Vorhaben lahmlegen können."Zu Beginn habe es durchaus Skepsis der anderen Gemeinderäte gegenüber der ersten Dame im Gremium gegeben. Das habe sich aber inzwischen gelegt. Renner hat sich die Jugendarbeit auf die Fahnen geschrieben. "Als Jugendbeauftragte arbeite ich eng mit der KLJB zusammen. In unserer Gemeinde haben wir den Vorteil, dass noch viele Jugendliche da sind, weil sie in die Unternehmen ihrer Eltern eingebunden sind." Doch nicht nur die jungen Leute will sie mobilisieren, auch die Frauen. Bisher sind nur vier Damen im CSU-Ortsverband, im Gemeinderat ist Renner die einzige Frau: "Ich würde mir schon noch weibliche Verstärkung wünschen."Schließlich gab es damals im Wahlkampf viele Frauen, die sie angesprochen hätten und ihre Kandidatur unterstützten. Aber auch kritische Stimmen kamen auf, die ihr lieber ein Leben als Hausfrau empfahlen. Die kamen für die 35-Jährige überraschend von Frauen ihres Alters. Sie hat es bisher aber nie bereut angetreten zu sein. In Zukunft könnte sie sich auch weitere oder höhere Aufgaben vorstellen. Die wichtigste Eigenschaft für einen Kommunalpolitiker ist für die Mutter einer kleinen Tochter ganz klar die Heimatverbundenheit. "Ohne die geht es nicht, denn um den Ort attraktiv zu halten, ist Engagement nötig. Da reicht es nicht klug daherzureden oder mit dem Finger zu zeigen", so Renner.Cornelia Träger (Pressath): Sie engagiert sich als Leiterin des Kinderchors und sitzt im Stadtrat und im Jugendausschuss. Die 32-Jährige ist vor drei Jahren ganz unbedarft in die Wahl gegangen. "Ich bin mit 16 oder 17 Jahren zur JU gegangen. 2014 hat man mich dann gefragt, ob ich mich nicht aufstellen lassen wolle. Ich habe zugesagt, weil es mich schon immer interessiert hatte." Sie wollte etwas voranbringen und einfach mal frischen Wind in den Stadtrat bringen. Politik sei für sie, vor allem in Pressath, keine Versammlung der alten Männer. "Wir haben eine gute Mischung aus jungen und alten Männern und Frauen. Ich denke, dass es in Pressath sehr gut funktioniert."Sie werde auch als Neuling im Stadtrat ernstgenommen. Die Vorschläge der jüngeren Räte würden genauso diskutiert, wie die der anderen. Den Schritt zu kandidieren, bereue sie nicht. Zur Wahl selbst meint sie: "Das war schon spannend. Vielleicht hat es mir geholfen, dass ich nicht direkt aus Pressath kommen, sondern aus Eichelberg. So war ich auch auf dem Land keine Unbekannte." Jugendlichen oder Nachwuchspolitikern rate sie zu Geduld, denn auch wenn jemand viel bewegen wolle, gehe es in der Politik eben langsam voran. Das sei auch einer der Nachteile an dieser Arbeit, aber nicht zu ändern.Wichtig sei für sie damals gewesen, dass sie ohne Vorurteile an diese Aufgabe gegangen sei. Im Moment kann sich die junge Mutter vorstellen auch in drei Jahren wieder anzutreten, denn sie lerne viel dazu. Höhere Ambitionen als den Stadtrat habe sie aber derzeit nicht. In der Kommunalpolitik aktiv zu sein, findet sie wichtig: "Viele meckern, aber engagieren sich nicht.Hermann Hummler (Kirchenthumbach): Seit 1984 saß er im Marktgemeinderat, ist Gründungsmitglied der CWG in Kirchenthumbach und war lange Jahre dritter Bürgermeister. 2014 verabschiedete er sich aus seinem Amt. Doch die alltägliche politische Arbeit vermisst er nicht. Lieber verbringe er seine Zeit beim Eisessen mit seinen beiden Enkelkindern, da habe er weniger Ärger.In seinen 30 Jahren im Marktgemeinderat war er unter drei Bürgermeistern zwölf Jahre lang einer der Stellvertreter. Der Abschied fiel ihm 2014 nicht schwer: "Es war damals mit knapp 70 Jahren einfach Zeit Platz für die jungen Leute zu machen. Ich habe meinen Abschied schon lange zuvor angekündigt." Ab und zu sei er noch als Zuhörer bei Sitzungen des Gemeinderats anwesend, aber Einmischen wolle er sich nicht mehr. Für einen Ratschlag sei er aber gerne zu haben.Der ehemalige Förster hat einige Tipps für junge Politiker: "Ehrlichkeit und Transparenz sind am Wichtigsten. Politik braucht Geduld, alleine schon wegen der Bürokratie. Niemand kann von einem auf den anderen Tag alles verändern." Mit Papierkram kennt sich der 72-Jährige gut aus, denn aus seiner Zeit in der Kommunalpolitik hat er noch immer unzählige Ordner im Haus.