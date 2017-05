Politik Pressath

22.05.2017

München/Pressath. Uli Grötsch ist der neue Generalsekretär der Bayern-SPD. 91,7 Prozent der Delegierten gaben dem Oberpfälzer Bundestagsabgeordneten beim Parteitag in Schweinfurt ihre Stimme. Die Ortsvereine der Region freut es, dass "ihr Uli" jetzt in München sitzt. Vor allem natürlich seinen "Heimatverein": "Ich find das super", sagt Irmgard Botha, Vorsitzende der SPD in Waidhaus. "Wir sind alle begeistert von unserem Uli. Er ist unheimlich aktiv, und wir hoffen, dass er in München auch wie bisher an seine Heimat denken wird." Natürlich hat Botha auch die Hoffnung, dass sich Grötschs Gang nach München auch positiv auf die Oberpfalz auswirkt.

Wir müssen an die Ergebnisse früherer Jahre anknüpfen. Fritz Betzl

Die Vorsitzende der Pressather SPD, Sabine Eichermüller, ist überzeugt, dass Grötsch etwas bewirken kann. "Er ist sehr heimatverbunden und schaut sehr auf unsere Gegend." Sie wünscht sich vor allem, dass sich weitere Firmen ansiedeln und die Industrie "nicht geballt in München und Regensburg" ist. Mit der Behördenverlagerung nach Tirschenreuth und einzelnen Firmen sei zwar der Anfang gemacht, trotzdem sei die Region in diesem Zusammenhang "Brachland". An Grötsch schätzt Eichermüller, dass man mit ihm immer noch reden kann "wie mit einem Nachbarn".Am Wochenende beim Parteitag dabei war der Vorsitzende des Weidener Stadtverbands, Norbert Freundorfer. "Ich habe Uli Grötsch zwei Minuten nach der Wahl gratuliert", berichtet er. Er habe in Schweinfurt eine Partei erlebt wie seit zehn Jahren nicht mehr. "Diese Aufbruchsstimmung, diesen Optimismus und den Kampfeswillen habe ich der SPD nicht zugetraut", gibt Freundorfer zu. "Die Stimmung war großartig."Grötsch habe die Probleme der Oberpfalz in den vergangenen Jahren bereits nach Berlin getragen. Als Generalsekretär in München habe der Politiker aber noch einmal andere Möglichkeiten. Als Thema mit auf dem Weg geben will ihm Freundorfer die Elektrifizierung der Bahnstrecke Regensburg-Hof. "Ich habe die Befürchtung, dass wir die nur für den Güterverkehr bekommen." Grötsch müsse sich deswegen für Personenverkehr einsetzen - und für vernünftigen Lärm- und Erschütterungsschutz.Jan Wiltsch, Ortsvorsitzender in Kirchenthumbach, sieht in Grötsch vor allen jemanden, der "die richtigen Themen und Worte findet". Er müsse dem Populismus der CSU entgegentreten. "Wir sind seit Jahrzehnten in der Opposition und haben mit unseren Themen keine Chance gegen die CSU." Wiltsch hofft nun, dass Grötsch es schafft, den Bürgern zu verdeutlichen, dass die SPD ebenfalls gute Themen besetzt.Ähnlich sieht das der Eschenbacher Kreisrat Fritz Betzl. "Wir müssen an die Ergebnisse früherer Jahre anknüpfen. Es müssen wieder mehr Leute die SPD wählen", betont er. Das müsse eines der Ziele sein, die Grötsch als Generalsekretär verfolgen sollte. Inwiefern sich außerhalb des Münchner Speckgürtels aber etwas ändert, werde sich zeigen.