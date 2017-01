Politik Pressath

22.01.2017

9

0 22.01.2017

"Mit kühlem Kopf, warmen Herzen und vielen helfenden Händen habt ihr den Flüchtlingen geholfen, sich in Pressath und Deutschland einzuleben, und zugleich Ungewissheit, Vorurteile und Argwohn abgebaut." Die erfolgreiche Arbeit des Helferkreises Asyl würdigte Bürgermeister Werner Walberer in der Stadtratssitzung.

Keine Stagnation durch Schuldenabbau "Es ist gut und wichtig, zu sparen und Schulden abzutragen, aber im Interesse der Attraktivität und Zukunft unserer Stadt müssen wir unser Augenmerk auch auf Investitionen richten", appellierte CSU-Stadträtin Susanne Reithmayer zum Schluss der Ratssitzung. Eine zu starke Konzentration auf den Schuldenabbau könnte in eine Stagnation führen. Besonderen Wert solle die Stadt auf die Ausweisung von Bauland und die Schulmodernisierung legen, um vor allem die jüngeren Generationen in Pressath zu halten oder zum Herzug zu motivieren, meinten Reithmayer und ihre Fraktionskollegin Charlotte Hautmann.



Bürgermeister Werner Walberer entgegnete, dass man sich hierum sehr wohl bemühe, wie das Beispiel des neuen Baugebiets Wiedenhofstraße-Ost zeige. Freilich hänge es von der vom Landratsamt geforderten naturschutzrechtlichen Prüfung ab (wir berichteten), in welchem Umfang dort letztlich Baugrundstücke ausgewiesen werden könnten. Auch die Sicherung des Schulstandorts sei und bleibe eine Herzenssache, und die Stadt wolle auf dem Weg weitergehen, den sie mit den jüngsten Weichenstellungen in Richtung Sicherheit und Barrierefreiheit beschritten habe. (bjp)

Und das taten er und die Stadtratsmitglieder nicht nur mit Worten: Ihr Weihnachtssitzungsgeld in Höhe von 500 Euro spendeten die Räte für die vor gut einem Jahr gegründete Gruppe.Deren Sprecherin Gudrun Raab dankte der Stadt für die Spende, die gute Zusammenarbeit und insbesondere die Überlassung der Kleiderkammerräume im Bahnhofsgebäude. "Die Kleiderkammer wird sehr gut angenommen, wenngleich wir uns über mehr einheimische 'Kunden' freuen würden. Denn dieses Angebot richtet sich an alle finanziell Benachteiligten, ob Flüchtlinge und Asylsuchende oder Einheimische." Zurzeit bemühe sich der Helferkreis um Wohnungen für die anerkannten Asylbewerber, die ihr Möglichstes täten, um sich beruflich, schulisch und sozial zu integrieren: "Wir freuen uns über Hinweise auf Wohnraum, der für diese Menschen angemietet werden kann."Um diese Domizile nötigenfalls schnell und günstig möblieren zu können, seien auch Möbelspenden stets willkommen. Zwar gewähre das Jobcenter auf Antrag Beihilfen für die Erstausstattung der von anerkannten Asylsuchenden bezogenen Wohnungen: "Aber diese Beträge decken nur einen Teil der Ausgaben, und bis zur Auszahlung dauert es bis zu zwei Monate." Gespendete Möbel bewahrten die Menschen davor, "in leeren Zimmern zu sitzen", appellierte Gudrun Raab. Dringend benötigt werde freilich auch ein Lagerraum für dieses Mobiliar: "Wer eine Garage oder Scheune oder einen anderen geeigneten Raum zur Verfügung stellen kann, möge sich bitte an mich wenden."Willkommen hieß Bürgermeister Walberer den neuen Stadtrat Richard Waldmann (Freier Wählerblock), der für den im Dezember ausgeschiedenen Karl Rodler nachgerückt war. Nachdem die früheren Ratsmitglieder Karl Rodler und Hans Forster ihre Ämter als stellvertretende Verbandsräte bei den Vereinigten Sparkassen niedergelegt hatten, berief der Stadtrat dritten Bürgermeister Wolfgang Graser und Martin Schmidt in diese Positionen.Fortsetzen wollen die Stadtverantwortlichen die Ferienprogrammkooperation mit den "Learning Campus"-Erlebnispädagogen in Trabitz und beschlossen eine Erhöhung des kommunalen Zuschusses für deren Ferienfreizeiten um 5 Euro. Pro Familie und Freizeitangebot gewährt die Stadt damit 65 Euro für ein teilnehmendes Kind und je 45 pro Geschwisterkind. Wie Bürgermeister Walberer anmerkte, haben im Vorjahr 33 Pressather Kinder die VEZ-Ferienwochen genutzt.Über eine von Richard Waldmann vorgeschlagene Erhöhung des Zuschusses für Ferienveranstaltungen der örtlichen Vereine solle der Stadtrat im kommenden Jahr entscheiden, nachdem diese Beihilfe zuletzt vor drei Jahren angehoben worden sei, kündigte Walberer an. Formsache war die Zustimmung zu einigen Detailänderungen im Regionalplan Oberpfalz-Nord und zur Bebauungsplanung der Nachbargemeinde Kastl für das Baugebiet "Lettenwiese Erweiterung". Eingezogen wird schließlich ein 308 Meter langes Teilstück des "Kahrmühlwegs im Tannenberg" zwischen Sportzentrum und Kreisstraße NEW 24, das keine Verkehrsbedeutung mehr hat.