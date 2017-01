Sport Pressath

19.01.2017

3

0 19.01.2017

Die 2. Bundesliga im Bogenschießen gastierte in der Pressather Mittelschule zu einem Wettkampftag. Für die SG Eichenlaub Pressath war es allerhöchste Zeit, so viele Punkte wie möglich gegen den Abstieg zu sammeln. Und dies gelang. Das Team um Christian Wagner schaffte - nach bislang im Saisonverlauf eher enttäuschenden Leistungen - den Befreiungsschlag. Mit fünf Siegen und zwei Niederlagen gehörten die Oberpfälzer zu den drei erfolgreichsten Teams des dritten Wettkampftages. Nun stehen die Eichenlaubschützen auf Platz sechs mit einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone. Allerdings ist auch die SGi Ditzingen auf Platz drei nur fünf Punkte entfernt. Ein spannendes Saisonfinale in Karlsruhe ist zu erwarten.

Nach einer knappen Auftaktniederlage gegen den Favoriten FSG Tacherting 2 nahm Pressath Fahrt auf. Sowohl der BSC Karlsruhe als auch der 1. Münchener Bogenclub konnten die Heimmannschaft nicht stoppen. Zwar war die SG Eichenlaub gegen den Tabellenzweiten SG Freiburg chancenlos, aber davon blieb die Mannschaft unbeeindruckt. Nach einem knappen Sieg gegen die SGi Ditzingen legten die Oberpfälzer gegen den PSV München mit einem 7:3-Erfolg nach. Der letzte Kampf gegen den Tabellennachbarn BS Nürtingen verlangte den Schützen noch einmal alles ab. Mit 55:49 im fünften Satz holte sich Pressath den fünften Tagessieg."Wenn's läuft, dann läuft's", sagte der Pressather Hubert Schulze. Und Mannschaftsführer Christian Wagner fügte an: "Wir hatten uns auf diesen Heimkampf intensiv vorbereitet und wurden nun endlich für unsere Arbeit belohnt." Die SGE Pressath ist aber noch nicht gerettet - was auf alle Teams bis einschließlich Platz drei zutrifft.Tabelle1. FSG Tacherting II 37:5 2. SG Freiburg 33:9 3. SGi Ditzingen 20:22 4. Münchner BC 20:22 5. BSC Karlsruhe 18:24 6. SG Eichenlaub Pressath 15:27 7. PSV München 14:28 8. BS Nürtingen 11:31