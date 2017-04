Sport Pressath

26.04.2017

44

0 26.04.201744

Die DJK Pressath traf zum Abschluss einer äußerst durchwachsenen Bezirksoberligasaison auf den TV Schierling. Für beide Mannschaften stand bereits vor dem Spiel fest, dass der Weg nächstes Jahr in die Bezirksliga führen würde, so dass das Spiel keine sportliche Bedeutung mehr hatte. Coach Meier musste auf Oliver Dauth, Simon Schmidt und Lukas Rittner verzichten, dafür war DeSean White und erstmals in der Saison Philip Stevens mit von der Partie.

DJK Pressath - TV Schierling e.V. 72:70

Viertelergebnisse: 1. Viertel 14:17, 2. Viertel 17:13, 3. Viertel 19:23, 4. Viertel 22:17

Topscorer Pressath: K. Hecht (18)

W. Berrios, S. Neidl (je 15)

Topscorer Schierling: F. Winter (22), T. Blaha (19), E. Schwab (11) (sne)

Die beiden Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, die Vorteile wechselten ständig. Zu Beginn hatte Schierling leicht Oberwasser, auch da Pressath von der Freiwurflinie schwächelte. Nach acht Punkten in Folge von Florian Winter ging der Turnverein mit 13:4 in Führung. Ein starker Kevin Hecht machte zum Abschluss des Viertels jedoch selbst sechs Punkte am Stück und stellte den Anschluss wieder her (14:17).Auch im zweiten Viertel konnte sich keiner der Kontrahenten absetzen. Beim Stand von 22:27 für Schierling gelang Pressath dann jedoch ein Neun-Punkte-Lauf. Mit der Halbzeitsirene gelang Andreas Gradinar ein Dreier für Schierling, der den Pressather Vorsprung fast egalisierte (31:30).Der muntere Schlagabtausch setzte sich im dritten Viertel fort mit leichten Vorteilen für Pressath. William Berrios konnte das Viertel mit zwei Dreiern eröffnen und die DJK erspielte sich eine 43:36 Führung. Schierling ließ sich jedoch nicht einschüchtern und schlug mit einem 10:0-Lauf zurück. Das Spiel schien Pressath zu entgleiten und die Bank ließ sich zu lauten Protesten hinreißen, was mit einem technischen Foul geahndet wurde. So ging man mit 50:53 in den Schlussabschnitt.Das Spiel war vollkommen offen und blieb bis zum Ende spannend. Die unter Foulproblemen leidenden Schierlinger wurden von Tobias Blaha mit 11 Punkten im Abschnitt angeführt. Pressath zeigte sich in der entscheidenden Phase stark von der Dreierlinie. Stefan Neidl brachte die DJK mit zwei Distanzwürfen auf 62:64 heran. In der letzten Minute führte der TV mit 67:64, als Hecht einen Dreier zum Ausgleich traf. Ein weiterer Dreier von Berrios brachte die DJK mit drei Punkten in Führung. Winter antwortete mit einem weiteren Dreier zum Einstand. In den letzten Sekunden gab Berrios den Ball zu Center Tim Deglmann. Dieser konnte seinen Größenvorteil nutzen und den spielentscheidenen Korbleger zum 72:70 treffen. Ein letzter Distanzwurf für Schierling fand nicht mehr sein Ziel.Durch den Sieg schob sich Pressath auf den vierten Platz der Platzierungsrunde der Bezirksoberliga Oberpfalz vor. Dennoch haben erreichen die Basketballer ihre selbstgesetzten Ziele nicht. Nachdem die Mannschaft zu Beginn der Saison viele Leistungsträger verloren hatte, mussten die Rollen innerhalb des Teams neu verteilen werden. Dies war mit Anfangsschwierigkeiten und Rückschlägen verbunden. Zum Ende der Saison hin zeigte das Team aber durchaus Fortschritte und lässt auf einen erfolgreichen Neuanfang in der Bezirksliga für die nächste Saison hoffen.