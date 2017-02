Sport Pressath

09.02.2017

Im ersten Spiel der Abstiegsrunde der Basketball Bezirksoberliga Oberpfalz zeigte Pressath gegen den Meister der untergeordneten Bezirksliga eine gute Leistung und war über weite Teile des Spiels die bessere Mannschaft. Ein totaler Black Out im zwieten Viertel ließ den SV Schwarzhofen dennoch triumphieren.

Auftritt der Garde und Aufholjagd in der zweiten Halbzeit

Coach Meier hatte vor dem Spiel klargestellt: In der Abstiegsrunde trifft man auf Gegner einer niedrigeren Liga und somit musste Pressath endlich sein Spiel wieder finden. Der letztplatzierte der BOL Pressath hatte mit dem Meister der BL SV Schwarzhofen somit gleich den vermutlich stärksten Gegner der Abstiegsrunde zu Gast und konnte dieses Spiel als Maßstab für die anstehenden Spiele betrachten. Etwa 100 Zuschauer hatten sich eingefunden, um ein spannendes Spiel und einen unterhaltsamen Auftritt der Pressather Faschingsgarde, die anlässlich der Faschingszeit eine Halbzeit-Show bot, entgegenzufiebern.Das erste Viertel war hart umkämpft, ließ aber eine Steigerung der Pressather Leistung erkennen, ging man mit einer knappen Führung hervor, anstelle eines Rückstands, wie es in den letzten Spielen stets der Fall war (11:10).Das spannende Duell der beiden Teams setzte sich im zweiten Viertel zunächst fort. Pressath konnte bis zur Mitte des Spielabschnitts die Führung halten, plötzlich war das Spiel unerklärlicherweise wie abgeschnitten. Schmid und Richthammer punkteten für Schwarzhofen nach Belieben, ohne dass Pressath eine Antwort fand. Ganze 6 Punkte der DJK standen am Ende 18 Punkten des SV im zweiten Viertel gegenüber, so dass Pressath einmal mehr mit einem zweistelligen Rückstand in die Pause ging (17:28).In der Halbzeit zeigten die Mädels der Garde des Pressather Faschingsvereins ihr Können. Zum Auftakt zeigte Funkenmariechen Ehlen Esaac einen Soloauftritt, bevor die Damen eine Kostprobe ihres Showtanzes präsentierten. Der fünfzehnminütige Auftritt begeisterte Zuschauer wie Spieler und machte Lust auf die zweite Halbzeit.Die Mannschaft der DJK zeigte sich von der Schwächephase des zweiten Viertels gut erholt und spielte stark wie im ersten Viertel. Der bisher punktlose DeSean White fand endlich seinen Wurf und konnte in der zweiten Halbzeit vier Dreipunktewürfe versenken. Auch die Defensive stand wieder kompakt und ließ im dritten Viertel nur zehn Punkte zu. Pressath hatte sich wieder herangekämpft und ging mit einem Sechs-Punkte-Rückstand ins letzte Viertel (32:38).Der letzte Abschnitt wurde zum Drama. Vier Dreipunktewürfe der Pressather ließen sie bis auf drei Punkte herankommen. In einer hektischen Schlussphase und den Rufen eines begeisterten Publikums schien die DJK auf gutem Wege, die Aufholjagd mit Erfolg zu krönen. Durch hektische Entscheidungen beging man jedoch unnötige Fehler und Schwarzhofen konnte den Sieg an der Freiwurflinie sichern (52:56).Für Pressath war dieses Spiel eines der besten der letzten Wochen. Über drei Viertel zeigte man sich gegen einen ebenbürtigen Gegner, als die etwas stärkere Mannschaft, die Schwarzhofener waren jedoch die Beständigeren und konnten so den Einbruch der DJK im zweiten Viertel zum Triumph nutzen. Sie haben nun beste Chancen, sich einen Aufstiegsplatz in die Bezirksoberliga zu sichern. Die DJK Pressath tritt nächsten Sonntag um 16.30 Uhr beim TSV Schwandorf II an. Das nächste Heimspiel ist am 26. Februar gegen den TV Schierling e.V.Viertelergebnisse: 1. Viertel 11:10, 2. Viertel 6:18, 3. Viertel 15:10, 4. Viertel 20:18Topscorer Pressath: D. White (15), S. Neidl (12), T. Deglmann (8)Topscorer Schwarzhofen: J. Schmid (25), C. Richthammer (8), C. Scharf (7)