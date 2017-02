Sport Pressath

03.02.2017

Am letzten Spieltag der Bezirksoberliga Hauptrunde erinnerten die DJK Basketballer in Weiden kurzzeitig an die Mannschaft früherer Jahre. Die Euphorie dauerte jedoch nur ein Viertel.

Einbruch in Halbzeit zwei

Abstiegsrunde beginnt

Hamm Baskets Weiden II - DJK Pressath 70:59

Zum Abschluss der Hauptrunde waren die Weidener Gastgeber (7 Spieler), wie die Pressather (8) angeschlagen und boten nur einen minimalen Kader auf. Neu für Pressath war Rafael Rene Morales, der sich vor allem in der Defensive bewähren sollte.Wie so oft diese Saison verschlief Pressath den Start und wurden von Weiden an die Wand gespielt. Angeführt von einem über das ganze Spiel überragenden Stefan Rupprecht startete Weiden beim Stand von 6:4 eine Serie, die für Pressath schlimmes befürchten ließ. Einzig Stefan Neidl hielt dagegen, der mit 7 Punkten die Hauptlast der Offensive in der Anfangsphase schulterte (20:9).Im zweiten Viertel schien jedoch eine ganz andere Mannschaft auf dem Feld zu stehen. Pressath erinnerte sich ihrer großen Stärken der Aufstiegsjahre und traf plötzlich fünf Dreipunktewürfe beinahe makellos. Auch defensiv schränkte man die Kreise der Weidener ein, so dass diese sich oftmals ihre Punkte erst an der Freiwurflinie verdienen mussten. Selbst die Zahlen passten nicht zu der aktuellen Saison der DJK'ler, überrannte man die erfahrenen Weidner mit 28:12 Punkten, Stefan Neidl blieb bei 15 Punkten ohne Fehlwurf. Pressath konnte so mit einer fünf Punkteführung in die Halbzeit gehen (32:37).Das Team der Hamm Baskets II wusste jedoch, wie sie darauf zu reagieren hatten und verteidigte die Dreipunktewürfe fortan deutlich enger, als Konsequenz traf Pressath in der zweiten Halbzeit nicht einen Distanzwurf. Die dadurch auftretenden Lücken in der Zone konnten die großen Spieler der DJK selten nutzen und verloren sich in Ärger über eigene Fehler und ausbleibende Pfiffe. Die Bank kassierte ebenso ein technisches Foul, als sie sich lauthals beschwerte, zu diesem Zeitpunkt war das Momentum jedoch bereits gekippt.Weiden traf nun selbst die langen Würfe, eroberte die Führung zurück und zog Punkt um Punkt davon. Einfallslosen Pressathern fehlte die Abgeklärtheit früherer Jahre, um eine Antwort zu finden und so war die Punktausbeute des letzten Viertels noch mickriger als die des ersten. Eine erfahrene Mannschaft wie Weiden war so leider nicht zu schlagen, auch wenn sich die Chance durchaus geboten hat (70:59).Pressath beendet die Hauptrunde der Bezirksoberliga Oberpfalz nun mit 2 Siegen bei 10 Niederlagen, was das Team um Josef Hausner alles andere als zufrieden stellt. In die Abstiegsrunde um den Klassenerhalt nimmt man dabei einen Sieg und drei Niederlagen aus den Spielen gegen die Mannschaften Regensburg und Burglengenfeld mit. In dieser Runde trifft man nun auf die besten Vereine der untergeordneten Bezirksliga SV Schwarzhofen, TSV 1880 Schwandorf II, TV Schierling und DJK Neustadt II, für die es um den Aufstieg geht. Das erste Spiel findet am kommenden Sonntag, 5. Februar um 16 Uhr gegen den SV Schwarzhofen in Pressath statt, bevor die DJK am folgenden Sonntag nach Schwandorf muss. Anlässlich der Faschingszeit tritt die Garde des Pressather Faschingsvereins in der Halbzeit des Schwarzhofen Spiels auf, wo die jungen Damen einen kleinen Vorgeschmack ihres Könnens für den anstehenden Faschingsball am 17. Februar. und dem Faschingszug am 19. Februar geben werden.Viertelergebnisse: 1. Viertel 20:9, 2. Viertel 12:28, 3. Viertel 21:14, 4. Viertel 17:8. Topscorer Weiden: S. Rupprecht (30), M. Ringer, A. Witt (je 10) Topscorer Pressath: S. Neidl (17), W. Berrios (12), D. White (10)