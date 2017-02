Sport Pressath

08.02.2017

11

0 08.02.201711

Eine gut besuchte und stimmungsvolle "große Sause" zum 20. Gründungstag, ein Ende der Eintrittskarten-Durststrecke, dazu die Meister- und DFB-Pokal-Ehren ihrer Münchener "Helden": "Unser Jubiläumsjahr war ein Jahr voller unvergesslicher Momente", brachte Vorsitzende Stefanie Bösl bei der Hauptversammlung im TSV-Sportheim das Jahr 2016 des Pressather FC-Bayern-Fanclubs auf den Punkt.

Interesse an Karten

Fanartikel zum Jubiläum

Vier Bundesliga-Heimspiele der "Roten" und das "historische" Freundschaftsspiel Deutschland gegen Italien konnten die Fußballfreunde besuchen: "Wir wurden zwar nicht im Fanclubprogramm berücksichtigt, konnten uns aber über den offiziellen Ticketverkauf einige Restkartenkontingente sichern", vermerkte Bösl zufrieden. Für weitere Rückrundenspiele stehe der Fanclub auf der Warteliste. Auch Nichtmitglieder waren in zunehmendem Maße interessiert an Karten, verriet die Vorsitzende. Weiterhin gelte, dass Karten für DFB-Pokal- und Champions-League-Begegnungen "jederzeit für interessierte Mitglieder" bestellt werden könnten: "Je eher, desto besser stehen natürlich die Chancen."Nichts geändert habe sich auch an dem Wunsch, "unserem Ruf als familienfreundlicher und sozial engagierter Fanclub treu zu bleiben", bekräftigte Bösl. Deshalb habe man im Vorjahr dem Kindergarten eine Spende gewidmet. Auch in das städtische Ferienprogramm habe sich der Verein mit einem Ausflug zum FC-Bayern-Trainingsgelände und zur Allianz-Arena nebst Vereinsmuseum "Erlebniswelt" einbringen wollen. Doch der erhoffte Volltreffer sei zum Lattenkracher geworden: "Wir haben mit großer Begeisterung ein attraktives Programm vorbereitet, aber es gab zu wenige Anmeldungen."Schweren Herzens habe der Vorstand nach diesem neuerlichen Fehlschlag beschlossen, sich nicht wieder am Ferienprogramm zu beteiligen, kündigte Bösl an. Nicht erfüllt habe sich ebenfalls die Hoffnung, einen Spieler oder Verantwortlichen des FC Bayern zum Fanclubjubiläum begrüßen zu dürfen, und auch auf eine Einladung zum "Sport 1"-Fernsehmagazin "Doppelpass" habe man vergebens gewartet: "Trotz großer Bemühungen sind wir nicht über die Warteliste hinausgekommen."Immerhin habe der Münchener Club seine Oberpfälzer Freunde aber mit umfangreichen Fanartikelpaketen zum Jubiläumsfest in Hammerles und zu Weihnachten bedacht, freute sich Bösl. Das sei auch nur recht und billig, gab Bürgermeister Werner Walberer zu verstehen: "Der FC Bayern kann stolz sein, hier einen so engagierten Fanclub zu haben." Den Rückzug aus dem Ferienprogramm bedauerte er und merkte an, dass auch andere Ferienangebote mangels Anmeldungen abgesagt worden seien: "Man wird erkunden müssen, woran das liegt und welche Folgerungen man daraus zieht."