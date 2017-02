Sport Pressath

03.02.2017

35

0 03.02.201735

Die Hauptrunde der Basketball Bezirksoberliga Oberpfalz neigt sich dem Ende zu, was die DJK Pressath deutlich zu spüren bekommt: Verletzungsbedingt konnte man gegen die BG Sulzbach-Rosenberg nur sechs Mann aufbieten, hinzu kommen kurzfristige Ausfälle. Dies lässt für die anstehende Abstiegsrunde nichts Gutes voraussehen.

Spielergebnis BG Sulzbach-Rosenberg gegen DJK Pressath Viertelergebnisse: 1. Viertel 17:16, 2. Viertel 31:6, 3. Viertel 19:15, 4. Viertel 30:18 Topscorer Sulzbach: C. De Roche (17), D. Goodman (16), M. Gensch (15) Topscorer Pressath: S. Neidl (18), D. White (12), J. Hausner (9).

Mit nur sechs Spielern reiste Abteilungsleiter und Kapitän Josef Hausner nach Sulzbach. Unterstützt wurde er von Kevin Hecht, Tim Deglmann, Simon Schmidt, DeSean White und Stefan Neidl. In einem guten ersten Viertel konnten die Pressather, angeführt von Stefan Neidl (7 Punkte), das Spiel offen gestalten und Mitte des Spielabschnitts eine Führung herausspielen. Die fehlende Bank machte sich jedoch bereits leicht bemerkbar und so konnten die Hausherren das Viertel mit einem Punkt gewinnen (16:17).Die fehlenden Wechselmöglichkeiten ließen die DJK im zweiten Viertel einbrechen. Die BG zog das Tempo an und ließ Pressath sich in der Abwehr aufreiben. So kamen die erschöpften DJK´ler in der Offensive kaum zum Abschluss und verzeichneten viele unnötige Turnover. Sulzbach-Rosenberg konnte so bereits mit einem komfortablen Vorsprung in die Halbzeit gehen (22-48). Nach der Halbzeitpause wirkte Pressath erholt und deutlich frischer, was zu einem offenen Schlagabtausch führte, was den Vorsprung der BG Sulzbach-Rosenberg jedoch nicht gefährdete (37-67). Guard DeSean White fand endlich ins Spiel und konnte seine ersten Punkten in diesem Viertel erzielen (7 Punkte).Das letzte Viertel war ein Spiegelbild des zweiten Spielabschnitts. Eine merklich erschöpfte DJK Pressath konnte zwar in einem längst entschiedenen Spiel in der Offensive nun ihre beste Leistung abliefern, wurde jedoch defensiv von der BG Sulzbach-Rosenberg klar überrannt (55-97). Letztendlich eine enttäuschende Niederlage für die DJK Pressath, die man den angetretenen Spielern nicht vorwerfen kann. Mit einem minimalen Aufgebot konnte man das Auftaktviertel und den Spielabschnitt nach der Halbzeit offen gestalten, wurden dann jedoch von einer guten BG Sulzbach-Rosenberg und den nachlassenden Kräften geschlagen.