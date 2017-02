Sport Pressath

19.02.2017

7

0 19.02.2017

Wer gut 150 Kilometer weit fährt, um acht Stunden auf der Stelle zu radeln, muss sich Fragen gefallen lassen. Matthias Meckl von der DJK Pressath beantwortet sie.

Spinning bei der DJK Pressath Matthias Meckl betreut bei der DJK das Spinning- oder Indoor-Cycling-Training. Dabei fahren Sportler auf speziellen Rädern ohne Schaltung auf der Stelle. Bei lauter, motivierender Musik gibt ein Trainer das Programm, Herz- und Trittfrequenz vor. Die Sportler steuern die Anstrengung über eine Widerstandsschraube. Meckl hat mit Kollegen den Sport nach Pressath gebracht, Kurse belegt und Spinning-Räder für die DJK angeschafft. "Unser Abteilungsleiter Josef Baller und Vorsitzender Siegfried Rauch sind sehr aufgeschlossen."



Der Erfolg gibt ihnen recht. Sechs Termine gibt es wöchentlich, die 13 Räder sind meist belegt. Zehn Wochen vor und nach Weihnachten trainieren die DJKler. Wenn es das Wetter zulässt, geht's wieder raus, samstags mit Rennrädern, mittwochs mit Mountainbikes. Zum Schnuppern sind Nichtmitglieder willkommen. (wüw)



Der 38-Jährige startete vergangene Woche mit Josef und Birgit Baller, Albert und Josefine Heindl, Tine Ackermann und Rosi Ohla in Regen beim "Indoor-Cycling-Marathon" "Power to the forest" (wie berichtet). Mike Walberer war kurzfristig verhindert. Der zweifache Familienvater Meckl spricht im Interview über das Erlebnis und seine Spinning-Begeisterung (Hintergrund).Markus Meckl: Mit dem Witz kann ich leben. Allerdings sind wir nicht acht Stunden am Stück gefahren. Für uns war es das erste Mal, wir wussten nicht, was da kommt. Deshalb haben wir die leichtere Variante gewählt: Als Zweierteams haben wir uns stundenweise abgewechselt.Ich wollten ausprobieren, ob ich das aushalte. Außerdem gebe ich selbst Spinning-Stunden. Dafür wollte ich mir von anderen Trainern neue Anregungen holen.Ja. Weil nicht alle Räder besetzt waren, bin in teilweise auch in den Pausen gefahren. Insgesamt war ich sechs Stunden im Sattel.Wenn ich allein zu Hause fahre, kann eine Stunde sehr lange werden. Aber bei so einer Veranstaltung ist das anders: Über 100 Sportler fahren gleichzeitig, dazu kommen Musik und Lichtshow wie in der Disco. Zu jeder vollen Stunde kam ein neuer Trainer, so dass auch das Programm abwechslungsreich blieb.Ich hab mich nicht geschont. Meine Oberschenkel haben sich deshalb am nächsten Tag ziemlich beschwert.Nein. Ich fahre im Sommer auch mal Sechs-Stunden-Touren. Das Hinterteil ist die Belastung gewohnt.Spinning ist gut, um sich im Winter fit zu halten. In der Gruppe, mit Musik fällt das leichter. Außerdem können unterschiedlich gut trainierte Sportler gemeinsam fahren. Wer fitter ist, fährt mit mehr Widerstand.Ja, der dauert sechs Stunden. Diesmal fahre ich die ganze Zeit.Es gibt jede Stunde ein paar Minuten Pause. In Regen wurde die Halle in der Zeit richtig belüftet. Das war auch nötig. Ich musste nach jeder Schicht das Trikot wechseln.