28.05.2017

Die 15. Auflage des "Fun Run" der Brauerei Maisel in Bayreuth fand mit zahlreicher Pressather Beteiligung statt. Unter die mehr als 3000 Sportler mischten sich auch elf Pressather Läufer, um die schöne Strecke in und um die Wagnerstadt sowie die tolle Stimmung zu genießen.

Als jüngster DJKler war Lenox Lexen am Start. Er erreichte auf der 400-Meter-Strecke des Bambinilauf Platz 24 (2,6 Minuten). Über die 2500-Meter-Strecke war Alisha Bradfish erfolgreich. Nach 13,34 Minuten erreichte sie das Ziel als Elfte in ihrer Altersklasse. Die Hauptläufe fanden über den Viertel- und Halbmarathon statt. Über die 10,6 Kilometer lange Strecke des Viertelmarathons gingen Gitte Fritsch (00:55:17 Stunden), Sandra Hey (1:00:19), Günther Gebhard (50:44) und Stephan Pollert (44:54) an den Start. Dabei gelangen sehr gute Platzierungen. Gitte Fritsch sicherte sich nach Platz drei im Vorjahr dieses mal den zweiten Rang in ihrer Altersklasse. Stephan Pollert reiste mit dem Fahrrad an und sah den Wettkampf als Vorbereitung auf die bevorstehende Challenge-Triathlon-Weltmeisterschaft in Samorin in der Slovakei. Umso überraschender war für ihn der zweite Platz in der Altersklassenwertung. Über zwei Runden führten die 21,1 Kilometer des Halbmarathons. In der zweiten Runde machten die Temperaturen den Läufern etwas zu schaffen. Dennoch konnten alle Pressather den Lauf erfolgreich beenden. Hier starteten Susi Bradfish (2:01:00 Stunden), Mike Bradfish (1:50:00), Stefan Kuchinka (1:52:00), Peter Scherer (1:49:00) und Michael Waldmann (1:40:00).Beim Triathlon in Weiden war tags zuvor Regina Lexen für die DJK auf der Sprintdistanz im Einsatz. Bei ihrem ersten Triathlonwettkampf dieser Saison zahlte sich die kontinuierliche Vorbereitung aus. Am Ende blieb die Uhr nach einer Stunde und zehn Minuten stehen, was Platz zwei in der Altersklassenwertung und Platz acht in der Gesamtwertung der Frauen bedeutete.