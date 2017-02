Pressather Bogenschützen sichern Klassenerhalt in der 2. Bundesliga

09.02.2017

Pressath/Karlsruhe. So lässt sich der vierte Wettkampftag der 2. Bundesliga der Bogenschützen am besten beschreiben. In Karlsruhe ging es für die SG Eichenlaub Pressath um den Klassenerhalt. Die Tabellenkonstellation und die Ausgeglichenheit der Teams zwischen Platz 3 und 8 ließen den Ausgang der Saison völlig offen.

Pleite gegen Meister

Schulze Vizemeister Keine zwölf Stunden nachdem Hubert Schulze den Klassenerhalt mit der Ligamannschaft der SG Eichenlaub Pressath in der 2. Bundesliga gefeiert hatte, ging es für ihr schon wieder an die Schießlinie. Diesmal bei der Bayerischen Meisterschaft des Bayerischen Sportschützenbundes auf der Olympia Schießanlage in Hochbrück nördlich von München. Mit 278 Ringen startete er Gut in den Wettkampf und auch im Anschluss lief es wie geschmiert. Am Ende landete er auf dem zweiten Platz. Er war zwar ringgleich mit Platz drei, hatte aber mehr Zehner geschossen. Mit diesem Ergebnis setzte er auf seine eh schon hervorragende Hallensaison noch eins drauf. Vom 10. bis 12. März folgt in Hof die deutsche Meisterschaft. Man darf gespannt sein, ob Schulze hier für den nächsten Höhepunkt sorgen wird.

Gegend die SGi Ditzingen holte sich das Team mit Christian Wagner, Hubert Schulze und Andreas Maier einen 6:4-Sieg. Gegen die SG Freiburg, die den Aufstieg schon sicher in der Tasche hatte, kam Daniela Schmeller für Maier ins Team. Jedoch hatten die Badener keine Geschenke im Gepäck und mit einem 0:6 war der Vergleich schnell beendet.Gegen die FSG Tacherting kam Marianne Späth für Schmeller ins Team und es wurde wieder sehr spannend gegen den Tabellenführer. Nach vier Sätzen stand es 4:4 und die Zuschauer konnten es nicht ganz glauben. Doch es sollte auch diesmal nicht klappen und Pressath gab den letzten Satz mit 52:54 ab. Der Endstand lautete 4:6 gegen den Meister.Der Klassenerhalt war noch nicht sicher und die direkten Verfolger auch Siege verbuchten, stellte Wagner wieder auf die Stammbesetzung mit Schulze und Maier um. Gegen den 1. Münchner BC war es ein hart umkämpftes 5:5 und der 6:4-Sieg gegen den PSV München war der wichtigste des Tages. Allerdings war Pressath immer noch nicht gesichert. Die Bogenschützen Nürtingen hatten sich bis auf drei Punkte an Pressath herangeschossen. Jetzt galt es: Nürtingen oder Pressath. Nachdem die Oberpfälzer die ersten zwei Sätze mit schlechten Resultaten abgeben mussten, holten sie sich Satz 3 und 4. Im Entscheidungssatz reichten 55 Ringe der Eichenlaub-Schützen nicht gegen die 57 der Württemberger aus. Die Entscheidung wurde erneut verschoben.Pressath hatte mit Karlsruhe einen heimstarken Gegner vor sich. Nürtingen schoss parallel gegen den schon abgestiegenen PSV München. Mit einer starken 59:53 machte die SG Eichenlaub den Deckel drauf und siegten 7:3 gegen Karlsruhe. Der Klassenerhalt wurde mit einer Leistungssteigerung an den letzten beiden Wettkampftagen möglich gemacht.