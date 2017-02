Vermischtes Pressath

19.02.2017

(jma) Von einer Minute auf die andere können sich Szenen ändern. Eben waren es noch lustige Kostüme und "Chipstüten-Wurfgeschosse", die beim Faschingszug in Pressath auf die Feuerwehr warteten, die am Sonntag gegen 13 Uhr bereits zum Absichern der Straßen ausgerückt war. Ein Alarm versetzte die Helfer dann plötzlich in eine andere, eine ernste Situation: Unfall auf der Kreisstraße Richtung Schwarzenbach kurz nach dem Pressather Ortsschild, hieß es am Sonntagnachmittag.

Eine 20-jährige Frau aus Pressath war aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Skoda kurz nach dem Ortsschild auf gerader Strecke ins Schleudern geraten. Sie versuchte gegenzulenken, was aber nicht gelang. Ihr Auto kam von der Straße ab und rutschte quer den Grünstreifen entlang. Nachdem der Wagen einen Leitpfosten umgefahren hatte, stellte er sich auf und überschlug sich. Der Skoda blieb schließlich auf dem Dach liegen.Die junge Frau konnte sich aus dem Auto befreien, Ersthelfer übernahmen die Versorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Dieser brachte die 20-Jährige mit mittelschweren Verletzungen ins Klinikum nach Weiden. Ihr Skoda erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden mit circa 3500 Euro. Die Feuerwehr aus Pressath sperrte die Kreisstraße für ungefähr eine Stunde ab und reinigte die Fahrbahn.