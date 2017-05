Vermischtes Pressath

09.05.2017

09.05.2017

Marterl und Flurkapellen: Wer sich vor 40 Jahren mit diesen Geschichtszeugen befasste, wurde als Exot belächelt. Seit 1978 verhilft der "Arbeitskreis für Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz" (AFO) der Dokumentation und Deutung dieser Monumente zu mehr Ansehen. Das 36. "Ostbayerische Jahrestreffen" in Pressath besuchten über 80 Mitglieder.

Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz Über den Inhalt des 40. "Jubiläumsbands" der "Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz" sprach Heimatforscher Dieter Schwaiger. 33 Beiträge umfasse der Sammelband, der auch ein Spiegelbild der "mühevollen Kleinarbeit der Heimatforscher" sei.



Acht Texte widmeten sich Objekten in den Kreisen Neustadt/WN und Tirschenreuth, so etwa Max Langhammers "Lichtsäule"-Skulptur beim Gräberfeld Eichelberg, dem Arma-Christi-Kreuz bei Schwand und dem Bildstock bei der Grafenwöhrer Felsenmühle. Weitere Nordoberpfälzer Sujets seien die Flurdenkmale rings um Parkstein und Waldthurn, die Wiederauffindung des verschollen geglaubten Kühbacher Steinkreuzes, die 2016 auf dem Luher Marktplatz aufgestellte Strahlenkranz-Madonna und die Tabernakelsäule "Weiße Marter" bei Griesbach im Stiftland. Mit dem "Geodätischen Referenzpunkt" auf dem Donaustaufer Burgareal beschreibe Alfons Steimer ein "Denkmal" besonderer Art: Der unscheinbare Granitklotz diene der Eichung satellitengestützter Positionsbestimmungssysteme. An die ehedem nicht nur in Bayern weit verbreiteten, heute oft als künstlerisch belanglose "Massenware" geschmähten Bodenwöhrer Gusseisenkreuze erinnere Reinhard Haller.



Auf Eckhard Bodners Vorschlag habe man als Titelbild erstmals ein modernes künstlerisches "Bodendenkmal" gewählt, merkte Schwaiger an: Langhammers bei Zintlhammer postierte Granitskulptur "Radscheibe" sei zeitenübergreifendes Sinnbild für das Rad als elementare Erfindung, für die Wasserräder der historischen Hammerwerke längs der Haidenaab und für den Verkehr auf der nahen Staatsstraße. (bjp)

Bürgermeister Werner Walberer würdigte den Wert historischer Forschung: "Die bewusste Erinnerung an die Vergangenheit birgt Potenzial für die Zukunftsgestaltung." Dieser Einsicht stelle sich auch die Stadt, wenn sie am 28. Oktober den 700. Jahrestag ihrer erstmaligen urkundlichen Erwähnung als Marktgemeinde begehe. "Die großen wie die ganz kleinen Denkmale bereichern unsere Heimat, sie dokumentieren ihre Geschichte und Kultur, ihren Wert und ihren Stolz. Deshalb soll es uns ein Anliegen sein, sie in gutem Zustand zu erhalten", betonte Vizelandrat Albert Nickl. Den AFO ermutigte er, "in Ihrem Bemühen nicht nachzulassen - unsere Heimat braucht Sie, damit Geschichte nicht vergessen wird". Diesem Urteil schloss sich Bezirksheimatpfleger Dr. Tobias Appl an und lobte den Wert des im 40. Jahrgang erschienenen Jahrbuchs "Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz" (BFO): "Hier wird unsere Kulturlandschaft in ihrer großen Fülle, beginnend bei den kleinsten Denkmalen, erschlossen und präsentiert."Auf "40 Bände ,Beiträge'" blickten AFO-Vizevorsitzender Bernhard Frahsek und Ehrenvorsitzender Prof. Ludwig Zehetner zurück. Das "dünne Heft" von 1978 mit seinen "im Wohnzimmer mit Schere und Klebstoff montierten Seiten" habe sich zu einer professionellen Zeitschrift gemausert, die seit 2007 beim Pressather Verleger Eckhard Bodner in guten Händen sei. Nicht zuletzt dank der freundschaftlichen Kooperation mit dem Nordoberpfälzer Verlag hätten die BFO ihre frühere "Regensburglastigkeit" abgelegt. Bodner, der auch zweiter Vorsitzender des Pressather Heimatpflegebunds ist und als Tagungsleiter fungierte, ließ wissen, dass eine Dokumentation der Flurdenkmale in und um Pressath erstellt werden solle, die auf Heribert Fickers Grundlagenwerk von 1974 über "Bildstöcke, Kreuze, Bildbäume und Totenbretter im Raum Pressath" aufbaue. Inzwischen gebe es nicht nur neue Erkenntnisse, sondern auch neue Denkmale.Auf drei "Kleinode aus der Kulturlandschaft Nördliche Oberpfalz" wies AFO-Vorstandsmitglied Manuela Pappenberger aus Waldershof in ihrem vom Parksteiner Heimatvereinsvorsitzenden Manfred Reiß bebilderten Vortrag hin. So sei die Schlosskapelle in Reuth bei Erbendorf für ihre Akanthusaltäre aus dem frühen 18. Jahrhundert bekannt. Die Kunstform des Akanthusaltars sei aus Böhmen in die Nordoberpfalz gelangt, das Rankenwerk im Stil des immergrünen Akanthus (Bärnklaus) ein Sinnbild der Unsterblichkeit.Einen ungewöhnlichen herzähnlichen Grundriss weise die Marchaneyer Jakobuskirche von 1733 auf, an der Decke der Wondreber Michaelskapelle mahne eine "Totentanz"-Bilderfolge zu Buße angesichts des unausweichlichen Todes. Mit Aufnahmen der Kalvarienberge in Tännesberg, Kemnath am Buchberg, Parkstein, Beidl und Hohenhard illustrierte Manfred Reiß die Vielgestaltigkeit dieser Andachtsstätten.