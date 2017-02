Vermischtes Pressath

20.02.2017

Die After-Faschingszug- Party in der Stadthalle Pressath rief mehrfach die Polizei auf den Plan. Ein 21-Jähriger aus Oberfranken hantierte vor dem Haupteingang mit Bengalos. Insgesamt wurden drei dieser pyrotechnischen Gegenstände zwischen 17.30 Uhr und 18.15 Uhr gezündet. Der Security-Dienst verwehrte daraufhin dem Mann den weiteren Zutritt in die Stadthalle. Damit erklärte sich der mit über 2,3 Promille deutlich Alkoholisierte nicht einverstanden. Erst als die Polizei seine Personalien zwecks Anzeige erhob und ihm einen förmlichen Platzverweis aussprach, verließ er das Gelände.

Bei der Polizei ging zudem die Mitteilung ein, dass ein 23-Jähriger möglicherweise einen Elektroschocker mitführe. Da die Personalien des Mannes bekannt waren und er an der Stadthalle nicht mehr angetroffen werden konnte, besuchte ihn die Polizei zu Hause. Dort wurde eine Taschenlampe sichergestellt, die verdeckt als Elektroschocker eingesetzt werden kann. Er erhält er eine Anzeige nach dem Waffengesetz.Unweit der Stadthalle ging gegen 19.30 Uhr die Schaufensterscheibe einer Schreinerei zu Bruch. Wie es zu dem Schaden kam, muss erst noch geklärt werden. Der Verursacher meldete sich selbst und versicherte, für den Schaden von 1000 Euro aufzukommen. In den frühen Morgenstunden meldete sich ein Anwohner der Schulstraße, dass an seinem geparkten schwarzen Peugeot alle vier Reifen platt seien. An den Reifen waren Einstiche erkennbar. Der Schaden beläuft sich auf 700 Euro. Hinweise unter Telefon 09645/92040.