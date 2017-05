Vermischtes Pressath

03.05.2017

29

0 03.05.201729

Parken beansprucht Platz. Das kann mitunter zum Problem werden - und zum Thema für den Bauausschuss. Denn in Pressath hat sich ein Parkplatz als Störfaktor bei einer Garagen- und eine Hofeinfahrt zwischen Hauptstraße und Agnes-Raith-Straße erwiesen.

"Tempo 30" in Hauptstraße

Bauanträge Das gemeindliche Einvernehmen erteilte der Bauausschuss für folgende Bauvorhaben: Helen und Uwe Hautmann, Terrassenüberdachung am Einfamilienhaus, Schlesierstraße; Aliye Kabakulak, Errichtung von Kraftfahrzeugstellplätzen, Nähe Weidener und Reichweinstraße; Peter Pöllath, Neubau eines Parkplatzes beim ATP-Logistikzentrum; Renate Schultes, Vorbescheid für Abbruch eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes und Neubau eines Einfamilienhauses, Riggau; Stefan Brüderer, Errichtung einer Produktionshalle, Dießfurt. (bjp)

"Wir haben nicht mehr ermitteln können, warum die Doppelstellfläche ausgerechnet an dieser Stelle gegenüber den beiden Einfahrten eingeplant und letztlich auch angelegt wurde", berichtete Bürgermeister Werner Walberer in der jüngsten Bauausschusssitzung. Er und die Ausschussmitglieder zeigten bei einer Ortsbesichtigung Verständnis für die Beschwerde eines Anwohners. Nach Rücksprache mit den Bewohnern eines Hauses in der Agnes-Raith-Straße soll die vordere der beiden Parkplatzflächen unmittelbar neben dieses Gebäude verlegt werden. Der hintere (hauptstraßenzugewandte) Parkplatz sei unproblematisch und könne erhalten bleiben, urteilte das Gremium. Die von einem Anlieger der östlichen Wollauer Straße gewünschte Versetzung des Ortseingangsschildes in Richtung Wollau, um nach dem Ausbau der Kreisstraße NEW 24 gefährlich schnelles Fahren in diesem Ortsrandbereich zu verhindern, komme nicht in Betracht, merkte Werner Walberer an: "Das Landratsamt lehnt dies ab." Doch habe die Kreisbehörde in Aussicht gestellt, nach dem Ende der Ausbaumaßnahme die erlaubte Höchstgeschwindigkeit im Vorfeld der Ortstafel mittels eines "Geschwindigkeitstrichters" in Stufen auf 80 und 60 Kilometer pro Stunde herabzusetzen.Als wirkungsvoll habe sich vielerorts zudem eine unmittelbar hinter dem Ortsschild postierte Geschwindigkeitsmessanlage bewährt. Prüfen wolle man aber den von dem Anwohner aus Sicherheitserwägungen vorgeschlagenen Ausbau von Radwegen an der Südseite der Wollauer Straße zwischen Ludwigstraßen-Einmündung und Sportzentrum-Zufahrt sowie an der Nordseite zwischen Ludwig- und Von-Erlbeck-Straße.Bereits eingeführt sei das angekündigte "Tempo 30" in der Hauptstraße beim Altenheim, informierte das Stadtoberhaupt. Die Geschwindigkeitsbeschränkung sei von 6 bis 22 Uhr in Kraft. An Schultagen von 7 bis 16 Uhr werde eine neue 30-Kilometer-pro-Stunde-Regelung beim Schulhaus in der Wollauer Straße zwischen Winterleiten- und Schinnerstraße gelten. Keine zusätzliche Straßenlaterne wird es in Riggau zwischen Haus Nummer 13 und 25 geben, doch wird der Schulbus auch vor Haus Nummer 13 halten, damit eine dort wohnende Schülerin in der dunklen Jahreszeit nicht die fast 200 Meter lange unbeleuchtete Straße zwischen den beiden Anwesen entlanglaufen muss.