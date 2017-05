Vermischtes Pressath

10.05.2017



10.05.2017

Positiv nahmen die Mitglieder der DJK Pressath bei der Jahreshauptversammlung (wir berichteten) die Berichte der Abteilungsleiter für die vergangenen zwei Jahre auf. Es gab viele Erfolge zu vermelden.

Josef Hausner junior freute sich für die Basketballer über den Gewinn des Bezirkspokals im Jahr 2015. Damals konnte mit dem höherklassigen ASV Cham der haushohe Favorit besiegt werden. Als erfreulich bezeichnete Hausner auch die Erfolge der Jugendmannschaften, die 2015 gegründet wurden. Josef Baller, Abteilungsleiter Rad, erinnerte an die Teilnahme an Radrundfahrten. So waren DJKler bei der Panoramatour in Windischeschenbach, bei der Schirmitzer Rundfahrt und der Pirker Zoigl-Tour dabei. Höhepunkt war die "Wendelsteinrunde" im Voralpengebiet. Dabei bewältigten Teilnehmer Runden zwischen 115 und 220 Kilometern. Gut angenommen wird auch die Möglichkeit des "Indoor Cycling". Durch den Erwerb gebrauchter Spinningräder konnte diese Abteilung gegründet werden. Beim letzten Kurs von Januar bis März 2017 waren 78 Teilnehmer dabei. Kurz ging Baller auf die Pläne für 2017 ein. So soll wieder mit dem Mountainbike (MTB) gefahren werden, und die Rennradfahrer treffen sich samstags zu Ausfahrten.Bernhard Scharf von der Skiabteilung blickte auf zwei unterschiedliche Winter zurück. War es 2015/16 bedingt durch den spärlichen Schnee "mau" zeigte sich das Jahr 2016/17 von der besseren Seite. Innerhalb kurzer Zeit konnten die vorgesehenen Kurse abgehalten werden. "Wir können stolz sein, denn wir sind bayernweit bei den Vereinsskikursen ganz vorne dabei", freute sich Scharf. Für die Tischtennisabteilung berichtete Yvonne Eichenmüller, dass in der nächsten Saison voraussichtlich wieder drei Mannschaften in den verschiedenen Ligen an den Start gehen. Die erste Herrenmannschaft schaffte in der Saison 2015/16 nicht den Klassenerhalt in der ersten Kreisliga und stieg ab. In der neuen Saison konnte das Team trotz personeller Schwierigkeiten den dritten Platz belegen. Der Spielerengpass wirkte sich auf die zweite Mannschaft aus. Die letzte Saison konnte nicht zu Ende gespielt werden.Die Damenmannschaft spielte in den beiden abgelaufenen Spielzeiten in der Kreisliga Neustadt/Tirschenreuth und belegte den zweiten Platz. Im Pokalwettbewerb qualifizierte sich das Team jeweils für das Finale auf Bezirksebene, die aber beide verloren wurden. Abschließend stellte Eichenmüller die Frage "Quo vadis Tischtennis?". Der Landesverband will eine Strukturreform durchsetzen, während der Bezirks- und Kreisverband sich der demografischen Entwicklung entziehen will und an Altem festhält.Für die Triathlonabteilung freut sich Michael Waldmann über die Erfolge der Jahre 2015 und 2016. 2015 waren 147 Teilnehmer zu verzeichnen, 2016 1232 Sportler. 2016 war die DJK Pressath auch beim Challenge-Triathlon in Regensburg als Organisationsleiter dabei. "Wir haben uns dort bewährt und uns ist die Ausrichtung der Oberpfalzmeisterschaft 2017 übertragen worden. Diese findet am 8. Juli in Pressath statt." Turnabteilungsleiterin Martina Kastl gab einen Überblick über das Angebot für die "Altersspanne von 3 bis 90 Jahren". Gut angenommen werden Soft- und Rückengymnastik, Pilates sowie Bodyfit und Sitzgymnastik. Seit einiger Zeit wird auch im Geräteturnen an Wettbewerben teilgenommen.Frauenwartin Sabine Eichermüller stellte ihre Abteilung vor. So finden unter anderem Turnstunden statt und auch mit dem Fahrrad oder beim Nordic Walking sind die Frauen aktiv. Jugendleiter Ralph Neubauer berichtete von der Badmintonstunde, die jeweils montags stattfindet und die eine stabile Teilnehmerzahl ausweist.