Pressath

05.05.2017

05.05.2017

Der CSU-Ortsverband ist sich einig, seine Führungsmannschaft kann so bleiben, wie sie ist. Die Neuwahlen ergeben deshalb nur bei den Beisitzern ein paar Änderungen.

Die Mitglieder bestätigten Andreas Reindl in seinem Amt als Vorsitzender ebenso wie seine gleichberechtigten Stellvertreter Thomas Ermer und Georg Grafberger. Kassenverwalter bleibt Anton Murr und Reinhard Reindl übernimmt weiterhin das Amt des Schriftführers. Bei den Beisitzern des Vorstands gab es jedoch einige Verschiebungen. Neu im Gremium sind Steffi Dippl, Florian Eckert, Margit Greger und Konrad Neuser.Wiedergewählt wurden Charlotte Hautmann, Guido Nörtemann, Josef Fütterer, Sebastian Heinl und Martin Schmidt. Kassenprüfer bleiben Gottfried Kraus und Matthias Völkl. Die Mitglieder gedachten während der Versammlung auch der vier verstorbenen Kameraden Alfred Päckert, Franz Reis, Michael Plössner und Hans Lang. Der durch deren Tod eingetretene Mitgliederrückgang konnte durch die Neuaufnahme von vier Frauen und Männern wettgemacht werden, betonte Andreas Reindl.Der Vorsitzende ging auf verschiedene Veranstaltungen im vergangenen Jahr ein. Dazu zählte eine Fahrt nach Mödlareuth, wo die Gruppe eine Großveranstaltung der CSU zum Jahrestag der Wiedervereinigung besuchte. Weiterhin erinnerte Reindl an die "CSU-Press" und an den von Susanne Reithmayer erstellten CSU-Kalender. Kurz lies Reindl auch die vier Vorstandssitzungen Revue passieren. Kassenverwalter Anton Murr freute sich, dass er trotz enormer Ausgaben für das Mitteilungsblatt "CSU-Press" auf einen zufriedenstellenden Kassenstand verweisen konnte.Positiv seien die Zahlungen der Mandatsträger gewesen und auch die erhaltenen Spenden. Trotz eines guten Kassenstandes seien aber nur Zinsen im "Centbereich" angefallen, bedauerte der Schatzmeister. Unter der Leitung des zweiten Bürgermeisters Max Schwärzer wurden noch die Delegierten zur Kreisvertreterversammlung gewählt: Max Schwärzer, Thomas Ermer, Martin Schmidt, Susanne Reithmayer und Josef Fütterer. Ersatzdelegierte sind Steffi Dippl, Margit Greger, Georg Grafberger und Norbert Höfer. Zu Delegierten für die Versammlung zur Landtags- und Bezirkstagswahl wurden Thomas Ermer, Josef Fütterer und Georg Grafberger bestimmt. Ersatzdelegierte sind Susanne Reithmayer, Max Schwärzer und Martin Schmidt.Reindl ging noch auf Pläne des Ortsverbandes ein. Am 30. Juli soll wieder ein Altstadtfest auf dem Platz hinter dem Dostlerhaus abgehalten werden und auch eine Wanderung nach Pfaffenreuth ist fest eingeplant. Dort soll die neue Zoiglstube besucht werden. Außerdem ist eine Fahrt nach Franken mit Besuch eines Weinfestes vorgesehen.