10.05.2017

An geschichtlichem Erbe nimmt es die Nordoberpfalz mit allen Städten und Regionen des Regierungsbezirks auf: Dies wird bei den Erkundungstouren offenkundig, zu denen der Heimatpflegebund Pressath die über 80 Teilnehmer der ostbayerischen Flur- und Kleindenkmalforschertagung (wir berichteten) einlud.

Auf mehr als 1200 Jahre Ortsgeschichte verweist schon der Name "Pressath", verriet Heimatpflegebund-Vizevorsitzender Eckhard Bodner bei einem Altstadtrundgang: Er gehe auf frühmittelalterliche slavische Besiedlung zurück und bedeute entweder "umpflanzter Ort" oder "Ort an einer Furt". Letzteres passe zur Ursprungsgeschichte, denn Pressath sei verkehrsgünstig an einer Furt entstanden.Vom teils "stürmischen" Aufblühen in Mittelalter und Frühneuzeit zeugten die "Vest'n" als Amtmannsresidenz des "Unteramts Pressath", die Epitaphe von Angehörigen begüterter "Hammerherren"-Familien an der Pfarrkirche, die Überbleibsel einer prächtigen Stadtbefestigung und die 1553 erbaute Lateinschule. "Die Alte Schulgasse heißt im Volksmund 14-Mist'n-Gasse", erzählte Bodner. Dies spiele auf die 14 Anwesen der Straße und die einst dazugehörigen Dungstätten an. Der Nachmittag war für eine Busfahrt reserviert, die zunächst nach Weihersberg führte. Im 15. Jahrhundert, so Bodner, habe die Hammerherrenfamilie Löneiß ihren Herrschaftssitz aus dem sumpfigen Zessau auf den Weihersberggipfel verlegt: "Das neue Schloss ersetzte dort ein Gebäude aus dem 13. Jahrhundert, von dem noch Gewölbereste existieren."1752 habe die seit dem 17. Jahrhundert in Weihersberg residierende Freiherrenfamilie von Hirschberg eine Wegkapelle zur Franz-von-Paula-Kirche ausgebaut, 1871 um einen Vorbau vergrößert und bis 1921 als Familiengrablege genutzt: "Warum gerade das Patrozinium des wenig bekannten Mystikers gewählt wurde, weiß man nicht." Ab 1789 sei unterhalb der Anhöhe das Dorf angelegt worden, dessen Ortsbild Bernhard von Hirschberg (1830-1895) geprägt habe, wusste der gebürtige Weihersberger: "Er ließ die Eichenallee und die Obstgärten unterhalb des Schlosses pflanzen."Nächste Station war die Kastler Margarethenkirche, deren tausendjährige Geschichte Gemeinderat und Ortschronist Johann Walter skizzierte. Besonders interessierten sich die Kleindenkmalskenner für den Epitaph des 1454 verstorbenen adeligen Grundherrn Konrad von Sparnberg und die "Bonifatiussäule". Diese Steinsäule, die als Portalstein einer 1910 abgerissenen Wolfgangskapelle gedient habe, trage ein Scheibenkreuzzeichen, das auch ins Gemeindewappen aufgenommen worden sei: "Man hielt es für ein Symbol Bonifatius', aber die Säule hat wohl nichts mit dem Missionar zu tun. Doch handelt es sich sicher um eins der ältesten Denkmale im Kreis Tirschenreuth", vermerkte Walter.In Neustadt am Kulm erläuterte Käthe Pühl die Geschichte der einst markgräflich-bayreuthischen Enklave und ihrer lutherischen Dreieinigkeitskirche. Diese stehe auf dem Gelände eines 1527 im Zuge der Reformation aufgelösten Karmeliterklosters. Ihre beeindruckende Gestalt habe sie im frühen 18. Jahrhundert mit markgräflicher Unterstützung erhalten: "Vielleicht wollte man inmitten des katholisch-bayerischen Umfelds evangelisches Selbstbewusstsein demonstrieren."