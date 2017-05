Vermischtes Pressath

08.05.2017

08.05.2017

Die DJK Pressath ist der mitgliederstärkste Verein der Haidenaabstadt. Das zeigt sich besonders am Freitagabend bei der Jahreshauptversammlung.

Neuwahlen Fast keine Veränderungen brachten die Neuwahlen bei der DJK Pressath: Vorsitzender bleibt Siegfried Rauch. Auch seine Stellvertreter Roman Kastl und Stefan Murr wurden in ihren Ämtern bestätigt. Herbert Groß ist weiterhin Kassier, Evi Rauch Schriftführerin. Neu im Vorstandsgremium sind als Beisitzer Simon Schmidt und Christian Gareis. Wiedergewählt wurden Karl Stopfer, Josef Keilwerth und Anton Keilwerth. Kassenprüfer bleiben Christa Eichermüller und Manfred Graser. In ihren Ämtern bestätigt wurden die Abteilungsleiter Ski (Bernhard Scharf), Rad (Josef Baller), Turnen (Martina Kastl), Basketball (Josef Hausner), Triathlon (Michael Waldmann), Tischtennis (Yvonne Eichenmüller), Frauenwartin (Sabine Eichermüller), Jugendleiter (Ralph Neubauer). Bestätigt wurden zudem die Mitglieder mit besonderen Aufgaben: Erwin Kirchberger als Unterkassier, Werner Matz als Festwart, Franz Schäffler als Sportheimwart, Thorsten Löb für den Kraftraum und Roman Kastl als Pressewart. (is)

Zufrieden war Vorsitzender Siegfried Rauch mit der Mitgliederentwicklung. Es habe sich gegenüber der Versammlung vor zwei Jahren zwar ein kleines Minus ergeben, aber mit 1196 Mitgliedern kratze die DJK Pressath wieder an den 1200 - ein Ziel des Vereins. Rauch ging zudem auf andere Planungen für das Jahr 2017 ein. So soll für das Sportheim eine neue Kühlanlage angeschafft werden und auch im Getränkelager und im Kraftraum stehen Investitionen an.Kassenverwalter Herbert Groß war erfreut über die finanzielle Lage des Vereins. Die Jahresabschlüsse für 2015 und 2016 weisen "schwarze" Zahlen auf, und die jeweiligen Gewinne werden den Rücklagen zugeführt. Allerdings beendete Groß seinen Rechenschaftsbericht mit einer schlechten Nachricht. In launischen Worten erklärte er, dass er nur noch eine Periode als Kassenverwalter beim Vorstand dabei sein wird. Im Jahr 2019 ist dann nach 34 Jahren endgültig Schluss, bekräftigt er.In der Jahreshauptversammlung blickte auch Rauch auf die vergangenen zwei Jahre. Zunächst ging er auf das Jubiläumsjahr 2015 ein, in dem der Verein 60-jähriges Bestehen feierte. "Das Jahr 2015 war geprägt von sportlichen Erfolgen und gesellschaftlichen Veranstaltungen", betonte der Vorsitzende. Er verwies dabei auf den Gewinn des Bezirkspokals im Basketball und auf den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Weiter spannte er einen Bogen vom Kinderspiel- und -turnfest bis zum Weinfest und dem Landkreisstaffellauf. Außerdem nahm eine Abordnung des Vereins an der DJK-Wallfahrt nach Münsterschwarzach teil und auch ein neuer Vereinsbus konnte eingeweiht werden.Sportlicher Höhepunkt war der Triathlon, der zum 28. Mal organisiert wurde. Weit über 110 Einzelteilnehmer und elf Staffeln waren dabei. "Dies hat die Verantwortlichen des Triathlon-Verbandes dermaßen überzeugt, dass heuer die Ausrichtung der Oberpfalzmeisterschaft nach Pressath vergeben wurde", freute sich Rauch. Auf das Jahr 2016 eingehend, nannte der Vorsitzende vor allem den großen Zulauf in der Basketballabteilung, die großartige Jugendarbeit betreibe. Ein großer Renner ist auch das "Indoor cycling". Erfreut sei er, dass im Jahr 2016 47 Sportler das Deutsche Sportabzeichen abgelegt haben.Bei der Bewirtschaftung des Sportheimes habe sich die schwierige Lage der letzten Jahre weitgehend entspannt. Verschiedene Abteilungen brachten sich vermehrt ein, und die Pfarrjugend, der Faschingsverein und der Burschenverein boten Unterstützung an. Positiv bewertete Rauch auch die Entwicklung im Kraftraum, wo die Besucherzahlen konstant geblieben sind. Für die Sauna gab er eine Veränderung bekannt. Aufgrund der Besucherzahlen wird an Dienstagen nicht mehr "angeheizt".