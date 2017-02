Vermischtes Pressath

08.02.2017

25 Jahre im Dienste der Sänger im Chorwesen: Wer von der Chorgemeinschaft St. Georg Pressath spricht, bringt diesen Namen immer mit dem Leiter des Ensembles, Richard Waldmann, in Verbindung. In der Jahreshauptversammlung des Chores (wir berichteten) ehrte Gerhard Huber, Vorsitzender des Sängerkreises Weiden, in seiner Funktion als Mitglied des Fränkischen Sängerbundes (FSB) Richard Waldmann für seine 25-jährige Tätigkeit.

Er bezeichnete Waldmann als einen Leiter, der sich weit über die Grenzen der nördlichen Oberpfalz hinaus einen Namen gemacht habe. Auf dieses Vierteljahrhundert könne Waldmann mit großem Stolz zurückblicken, betonte Huber. Er würdigte den Jubilar als einen Mann, der mit großem Eifer unzählige Projekte mit der Chorgemeinschaft verwirklicht hat. Er erinnerte in diesem Zusammenhang an die Konzerte und Auftritte, die dem Ensemble unter anderem auch den Kulturpreis des Bezirkes Oberpfalz eingebracht haben. Der Chor sehe seine Aufgabe besonders in der Pflege der geistlichen Musik mit dem Ziel einer möglichst lebendigen, textbezogenen Interpretation. Der Programmschwerpunkt liege bei A-cappella-Literatur, wobei besonders den Werken zeitgenössischer Komponisten große Aufmerksamkeit gewidmet werde.Internationale Kontakte pflege der Chor besonders mit lettischen Chören. Der Chor nahm immer wieder an Veranstaltungen des Fränkischen Sängerbundes teil. So errang er 1996 und 2002 beim Leistungssingen in Würzburg beziehungsweise Bamberg das beste Ergebnis aller teilnehmenden Chöre. Chorleiter Richard Waldmann, Diplommusiklehrer, studierte am Herman-Zilcher-Konservatorium und an der Hochschule für Musik in Würzburg Elementare Musikerziehung, Schlagzeug, Klavier und Chor- und Orchesterleitung. Er ist hauptamtliche Lehrkraft an der Landkreismusikschule Cham. Unter dem Beifall "seiner" Chormitglieder nahm Waldmann die Ehrenurkunde des Fränkischen Sängerbundes entgegen.