Vermischtes Pressath

04.05.2017

Die Stadt Pressath nimmt die Unterstützung der Senioren ernst. Deshalb bringt sie immer wieder Vertreter der verschiedenen Organisationen an einen Tisch. Bei den Gesprächen stehen Bürgermeister Werner Walberer und der Seniorenbeauftragte der Stadt, Albert Butscher, Rede und Antwort zu Problemen. Am Mittwochnachmittag trafen sich Mitglieder des TSV, der Arbeiterwohlfahrt und des Altenwerkes der Pfarrei erneut im Dostlerhaus.

Gefahrloser Weg über Straße

Wunsch: Spielenachmittag

Das Stadtoberhaupt ging unter anderem auf den barrierefreien Zugang im Rathaus ein, der im vergangenen Jahr geschaffen wurde. Weiter freute sich Walberer, dass in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung die Hauptstraße im Bereich des Rathauses und des Altenheimes auf ein Tempo von 30 Kilometer pro Stunde beschränkt werden konnte. Diese Einschränkung gelte täglich in der Zeit zwischen 6 und 22 Uhr, unterstrich Walberer. "Damit soll ein gefahrloses Überqueren der Kreisstraße ermöglicht werden", argumentierte er.Weiter ging der Bürgermeister auf die geplante Umgestaltung der Professor-Dietl-Anlage ein, bei der vor allem der Zugang zum Kriegerdenkmal barrierefrei angelegt werden soll. Butscher freute sich, dass im gesellschaftlichen Bereich das Leben der älteren Generation "gut abgedeckt" ist. Er würdigte den Einsatz der Sportvereine und der kirchlichen und caritativen Organisationen. Er gab auch bekannt, dass der für 13. Mai vorgesehene "Seniorenabend mit Musik und Gesang" im Pfarrsaal aus terminlichen Gründen auf Samstag, 30. September, verschoben werden musste.Weiter wies er auf die Möglichkeit einer Wohnraumberatung hin. Unter dem Leitgedanken "Daheim statt Heim" bestehe die Möglichkeit, sich Informationen zum Einsatz von Hilfsmitteln zu beschaffen.Häusliche Umbauarbeiten bei Menschen mit Pflegegraden würden unter Umständen durch die Pflegekasse bezuschusst, teilte Butscher mit. Die an Stadtpfarrer Edmund Prechtl gerichtete Bitte um eine Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten zum Altenheim durch besser begehbares Pflaster beantwortete dieser mit dem Hinweis auf die hohen Kosten. "Eine kleine Lösung ist nicht sinnvoll, und das Problem sei nur durch ein Gesamtkonzept lösbar, das genau überdacht werden muss", betonte der Stadtpfarrer.Die Versammlungsteilnehmer regten an, einen Spielenachmittag für die ältere Generation abzuhalten. Butscher brachte auch einen Einweisungskurs für Benutzer von Rollatoren oder von E-Bikes ins Gespräch. Ein Thema war zudem die Barrierefreiheit in den Pressather Arztpraxen. Hier sei dringender Bedarf gegeben, um den Ärztestandort Pressath zu erhalten und zu sichern.