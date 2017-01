Vermischtes Pressath

18.01.2017

0 18.01.2017

Der "Gospel Express" stoppte in der Stadtpfarrkirche St. Pressath. Die begeisterten Zuhörer hörten dabei auch Stücke, die sie so nicht erwartet hatten.

Trost und Hoffnung

Gemeinsam gesungen

Die Frage, ob weiße Mitteleuropäer deutscher Muttersprache die ursprünglichste musikalische Ausdrucksweise farbiger Sklaven in Nordamerika authentisch darbieten können, stellt sich den 130 Besuchern des Konzertes in Pressath nicht mehr. Die zehn Sängerinnen und Sänger des "Gospel Express" begeisterten vom ersten Takt an mit großartigen Stimmen, mitreißenden Rhythmen und raffinierten Arrangements von bekannten und unbekannten Spirituals und Gospels.Auf den Plantagen und Baumwollfeldern der Südstaaten entstanden die Spirituals als Hilferuf der aus Afrika verschleppten Menschen. Sie hatten alles verloren und suchten nun Trost und Hoffnung bei Gott. Mit dem von Thomas Gabriel arrangierten Traditional "Sometimes I feel like a motherless child" eröffnete der "Gospel Express" sein Konzert im Altarraum der Pfarrkirche.Den Rest des Auftritts zelebrierten die aus dem ganzen süddeutschen Raum stammenden Künstler vor dem Volksaltar. Neben der perfekt einstudierten Choreographie überzeugte vor allem die Harmonie des Ensembles. Alle Akteure hatten solistische Einsätze und verschmolzen immer wieder mit dem Rest der Truppe zu einer vielstimmigen gesanglichen Einheit.Gunther Reichenbach und seine Frau Sigrun Leha-Reichenbach führten das Publikum mit kurzen Hintergrundinformationen geschickt durch den Abend. Eine bunte Mischung aus Traditionals wie "Go down Moses" und Neukompositionen wie "Beacon of Love" aus der Feder von Niels Schröder boten dem Publikum, das swingend und schnippend mitging, einen höchst abwechslungsreichen Konzertabend. Überraschend war für viele die Präsentation deutschsprachiger Gospels. Auch den Psalm 116 "Lobe den Herrn meine Seele", arrangiert von Holger Hantke, stimmten die Sänger an. Mit der Bearbeitung des alten Kirchenliedes "Lobe den Herren" bewiesen sie, dass man auch Klassiker groovig vortragen kann. Stehende Ovationen gab es nach den letzten Liedern. Händels berühmtes "Halleluja" aus dem Monumentalwerk "Messias" krempelte der Chor rhythmisch völlig um und verfremdete das Stück großartig.Die schlichten, aber sehr bewegenden Harmonien von Matthias Nagels Vertonung des Luthertextes "Verleih uns Frieden gnädiglich" nahm das Publikum spontan auf, und schnell erfüllte das gemeinsame "Halleluja, Kyrie Eleison" der Konzertbesucher das Kirchenschiff.