Vermischtes Pressath

29.01.2017

Stell dir vor, es ist Schluss, und niemand geht heim. Beim Faschingskonzert der Chorgemeinschaft hatte man diesen Eindruck. Das Publikum war hin und weg.

Ein großes Spektakel

Waldmann begeistert

Hätte es sich am Wochenende um den "Grand Prix Eurovision de la Chanson" in Pressath gehandelt, dann hätten die grandiosen Beiträge des Chores und der temperamentvollen Pressather Big-Band im Sound von James Last die volle Punktzahl bekommen. Nach dem Erfolg im Vorjahr mit Musik aus den 50er Jahren glänzten die Akteure nun mit musikalischen Ohrwürmern aus den sechziger Jahren. Dabei kam vielen Sängern und Instrumentalisten entgegen, den Klang des Jahrzehnts schon selbst verinnerlicht zu haben.Diesen musikalischen Zauber in Zusammenhang mit der fünften Jahreszeit zu präsentieren, machte die Konzerte am Freitag und Samstag erst zum großen Spektakel. Verbunden mit jeder Menge Narrenfreiheit stand an beiden Tagen im Pressather Pfarrsaal auch die Welt der Musik Kopf. Chor, Solisten und Big-Band präsentierten ein rassiges "Scherzi musikali" nach dem Motto "Schabernack für jedermann".Jenseits des gesitteten Chorbetriebes gab man sich, gewürzt mit der Musikepoche der 60er Jahre, ganz der guten Laune hin. Die funkensprühende Faschingsgala in wechselnder Garderobe ließ kaum einen Knaller aus. Launig und mit allerhand Unfug eingestreut, wirbelten Sänger, Solisten und Big-Band in einer Starparade durch die 24 Programmbeiträge. Ob "Marina", "Ramona" oder "Hello, Mary Lou", schon der Konzerteinstieg versprach Stimmung und eine verträumte Rückblende. Eingebaut in den "geistlichen Block" des musikalischen Faschingsvergnügens erklang "Ganz in Weiß" mit Solist Frater Korbinian König, "Ordensfrauen" verzückten mit dem Welthit "Dominique" und Johanna Rubenbauer als Solistin unterstrich im Gospelsong "Oh Happy Day" famose Vokalkunst.Zwischendurch animierte der Chor das Publikum, garniert mit informativen Rückschauen von Christine Schwab auf die 60er Jahre, mit Mitsingliedern eine gemeinsame fröhliche Hitparade anzustimmen. "Seemann, lass das träumen", "Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett" oder "Ich will 'nen Cowboy als Mann" gehörten ebenso zu den Gassenhauern wie "Rote Lippen soll man küssen". Schlag auf Schlag ging die Hitparade weiter. In Erinnerung an den Disney-Musical-Film "Mary Poppins" begeisterten Chor, Tänzerinnen und Orchester mit den Disney-Songs "Wenn ein Löffelchen voll Zucker" oder "Chim Chim Cher-ee". Wandlungsfähig zeigten sich die Veranstalter auch zu Beginn des zweiten Programmteiles.Doch zunächst mussten Stadtpfarrer Edmund Prechtl und Altbürgermeister Anton Gareis ihr Talent als Baumeister beweisen. Ein Kirchturm-Puzzle wurde zum Prüfstein. In Anspielung auf die Kultsendung "Einer wird gewinnen" folgte der große Auftritt von Hans Sattler als Hans-Joachim Kulenkampff. Atemlos setzte sich dann das musikalische Vergnügen fort. Ihre kabarettistischen Talente bewiesen Johanna Rubenbauer und Günter Schwab im "Babysitter-Boogie" und die Big-Band mit Barbara Dötsch (Flöte) behaupteten im James-Last-Format "Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung". Doch dann kam das "Dschungelbuch" - der Film des Jahrzehnts. Zum "Probier's mal mit Gemütlichkeit" brauchte der Chor nicht lange ermuntern. Der "Affensong" mit Richard Waldmann und der "Geiersong - Seid zur Freundschaft bereit" ernteten Lachsalven.Diese waren auch beim "Beatles-Block" garantiert. Schalkhaft der Auftritt von Norbert Dötsch in "The Sheik of Araby", famos der Chor in "Ob-La-Di, Ob-La-Da" und grandios Chor, Big-Band und Norbert Dötsch (Gitarre) mit dem "Hey Jude", dem wohl größten Hit der Beatles. Der stürmische Beifall des "internationalen Publikums" wollte kein Ende nehmen. Für die Chorgemeinschaft und die Big-Band Ermunterung genug, mit weiteren stimmungsvollen Evergreens einen unvergesslichen Schlusspunkt zu setzen.Natürlich bedurfte es bei einem solch fulminanten Auftritt eines temperamentvollen Dirigats und geistreicher Moderation. Der Trumpf des Abends hieß Richard Waldmann. Heiter, einfühlsam und satirisch führte der Leiter der Chorgemeinschaft durchs Programm.___Weitere Bilder im Internet: