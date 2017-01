Gut 500 Besucher feiern in der Stadthalle friedlich zu heißen Beats

Die Herren im Anzug mit Hemd und Fliege, die Damen im "kurzen Schwarzen": Die Besucher hatten sich zum Großteil an den Dresscode gehalten. Am Abend vor dem Dreikönigstag feierten sie unter dem Motto "Suit and Tie" bei der alljährlichen "JUst-Ballern-Party" des Ortsverbands der Jungen Union friedlich zu heißen Beats.

Bereits gegen 22.30 Uhr war die Stadthalle gut gefüllt. Im Laufe der Nacht feierten gut 500 Besucher mit DJ MFlow. Dieser traf offensichtlich den Musikgeschmack der jungen Leute: Die Tanzfläche bebte vom ersten bis zum letzten Lied. Torwandschießen war eine der weiteren Attraktionen.Gegen 3.30 Uhr waren dann die Getränkevorräte erschöpft, bereits kurz vorher war aus dem Pizzastand "ausverkauft" gemeldet worden. Die Organisatoren freuten sich über den harmonischen Verlauf des Abends. Der Sicherheitsdienst hatte keinen Anlass, in irgendeiner Weise einzuschreiten.