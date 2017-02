Vermischtes Pressath

01.02.2017

16

0 01.02.201716

Hinter dem Obst- und Gartenbauverein Pressath liegt eine erfolgreiche Zeit. Bei der Jahreshauptversammlung jedenfalls zeigten sich die zahlreich erschienenen Mitglieder zufrieden mit den Rechenschaftsberichten.

Nach einer Gedenkminute für die im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder erinnerte Vorsitzende Rita Brüderer an umfangreiche Aktivitäten wie den Frühjahrsbastelkurs und an verschiedene Vorträge. Die Pflanzentauschbörse zum Georgimarkt fand guten Anklang in der Bevölkerung, freute sie sich. Auf der Ausstellungsfläche am Rewe-Parkplatz wechselten Pflanzen, Stauden, Sträucher und Bäume die Besitzer, "auch der kommunikative Gedankenaustausch ist nicht zu kurz gekommen", freute sich die Vorsitzende.Ein großer Erfolg war auch wieder der Vereinsausflug, der zunächst nach Schwandorf zum Beerenhof Mulzer führte. Anschließend ging es weiter nach Frauenberg mit einer "botanischen Kirchenführung" mit der Kräuterpädagogin Eva Utz-Hiltl. Die letzte Station war der Zen-Garten mit Himalaya-Pavillon in Wörth an der Donau.Erfolgreich beteiligte sich der Obst- und Gartenbauverein auch wieder am Ferienprogramm der Stadt. Beim Bürgerfest waren die Mitglieder des OGV mit dem Käseverkauf beteiligt. Höhepunkte im Vereinsjahr waren der Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Mitglieder am 16. Oktober und die Blumenschmuckprämierung am 6. November. Die Mitglieder erinnern sich noch an Thomas Janscheck aus Wolnzach, der alle mit Geschichten und Liedern zu Pflanzen und alten Bräuchen unterhielt.Nach dem Dank an alle Mitglieder für die Unterstützung und Hilfsbereitschaft beim Organisieren und Mithelfen der Veranstaltungen ging Brüderer auf die Planungen des laufenden Jahres ein. So ist am Mittwoch und Donnerstag, 22. und 23. März, wieder ein Bastelkurs mit Diana Kleber aus Eschenbach. Am Samstag, 8. April, steht ein Vortrag über die schwarze Erde (Terra Magica) auf dem Programm. Die Pflanzentauschbörse ist für Sonntag, 9. April, geplant. Der Vereinsausflug ins Mittelfränkische ist für September in Planung. Die Blumenschmuckprämierung ist am Sonntag, 5. November.Kassenverwalterin Gaby Koslowski freute sich, dass sie nur von "tiefschwarzen" Zahlen berichten konnte. An der Aktion "Blumenerde" hätten sich 58 Personen beteiligt und auch die Pflanzentauschbörse habe der Kasse gut getan, unterstrich sie. Ihre Angaben wurden von den Kassenprüfern Veronika Schelkshorn und Martin Murr bestätigt.Bürgermeister Werner Walberer, der auch die Grüße der anwesenden Stadträte Charlotte Hautmann, Franz Floth und Bernhard Stangl übermittelte, lobte das breit gestreute Angebot des Vereins und die Arbeit bei der Pflege der Natur. Stellvertretende Bezirksvorsitzende Rosa Prell und der stellvertretende Kreisvorsitzende Herbert Wolf lobten übereinstimmend die vorzügliche Arbeit des Ortsverbandes. Sie wünschten für das Gartenjahr 2017 viel Erfolg und immer einen "grünen Daumen".