Vermischtes Pressath

08.02.2017

Knapp vier Wochen ist der VW Passat alt und muss schon zum "Doktor". Der 61-jährige Fahrer des Autos wollte am Mittwoch um 11.05 Uhr von Troschelhammer kommend die Kreisstraße in Richtung Industriegebiet Döllnitz überqueren und übersah an der Kreuzung einen Ford Escort.

Ein 26-jähriger Schirmitzer, der von Schwarzenbach her kam, konnte nicht mehr ausweichen und krachte mit seinem Wagen gegen die rechte Heckseite des Passats. Der Aufprall war so heftig, dass die hintere Achse und vermutlich der Rahmen des Passats stark beschädigt wurden. Doch damit nicht genug. Der VW schleuderte auch noch gegen ein Schild auf der Verkehrinsel. Bei dem Unfall erlitten beide Autofahrer leichte Verletzungen. Das BRK, Notarzt und Helfer vor Ort übernahmen die Erstversorgung. Zur weiteren Behandlung kamen die Männer ins Klinikum Weiden. Die Feuerwehr Dießfurt sicherte die Unfallstelle ab. Zudem musste ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten gebunden werden. Beide Autos wurden abgeschleppt. Nach einer ersten Schätzung beziffert die Polizei den Schaden auf 35 000 Euro.