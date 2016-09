Konzert von Brigitte Traeger in der Stadtpfarrkirche Pressath

Vermischtes Pressath

07.09.2016

In der heutigen schnelllebigen Zeit ist es wichtig, einen Moment der Ruhe und Besinnung zu finden. Und welcher Ort eignet sich da besser als ein Gotteshaus? Seit 2002 begeistert Brigitte Traeger ihr Publikum mit geistlichen und weltlichen Liedern sowie besinnlichen Texten. Die Künstlerin gibt am Sonntag, den 18. September, um 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche Sankt Georg ein Konzert. Einlass ab 17.15 Uhr.Eintrittskarten sind bei der Raiffeisenbank Pressath zu den Geschäftszeiten erhältlich.