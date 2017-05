Vermischtes Pressath

04.05.2017

5

Vom "aprilhaften" Nieselwetter ließen sich Bewohner, Mitarbeiter und Gäste am Dienstagnachmittag nicht die Stimmung beim Maifest des Seniorenheims St. Josef verregnen. Dies lag gewiss auch an dem fröhlichen Auftritt der Kinder-Tanzgruppe des Trabitzer "Haidnaabtaler"-Trachtenvereins in ihren farbenfrohen Gewändern.

Für ihre fünf Volkstanzdarbietungen war dem von Jugendleiterin Barbara Heser begleiteten Septett herzlicher Beifall sicher. Auf eine "Reise nach Noten" vom kühlen Grunde bis zu den hohen Tannen entführte der Altenheimchor sein Publikum. Ihn begleitete Mitarbeiterin Michaela Murr auf der Querflöte. Über die gute Laune der "Festgemeinde" freute sich Heimleiterin Christine Tschauner: "Zum Feiern gibt es ja viele Anlässe im Wonnemonat." Dies gelte vor allem für Mutter- und Vatertag, die auch im Seniorenheim nicht vergessen würden.Leider werde laut Tschauner seit fünf Jahren der Maibaum nicht mehr in Sichtweite des Heims vor der Kirche, sondern auf dem Bolzplatz am Stadtrand aufgestellt: "Geblieben ist aber die Tradition des Maibaumfestes und des Festgottesdienstes, und auch wir wollen weiterhin unser Maifest feiern."