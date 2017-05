Vermischtes Pressath

10.05.2017

0 10.05.2017

Die Maiandacht des Frauenbundes zeigt den Besuchern, wie sehr sie sich mit der Gottesmutter identifizieren und von ihr lernen können. Und das zum Wohle Anderer.

(mng) Zur traditionellen Maiandacht des Katholischen Frauenbundes waren mehr als 100 Gläubige in die Pfarrkirche gekommen. Die Andacht, die Stadtpfarrer Edmund Prechtl zelebrierte, stand unter dem Motto: "Maria, die Lebensbegleiterin". "Sie begleitet auch uns in allen Lebenslagen", betonte Christine Pfeiffer. "Wir können uns immer an sie wenden. Maria hat viel erlebt, gelitten und hingenommen. Sie hat ihr Leben vertrauensvoll in die Hand Gottes gelegt. Auch wir sollen für andere Menschen Lebensbegleiter sein." Die meditativen Texte lasen Christine Pfeiffer, Claudia Melchner, Tanja Maurer, Christine Walberer, Rosa Deglmann, Cilla Helm und Rita Lukas vor. Josef Kämpf aus Eschenbach begleitete die Andacht musikalisch. Viele Marienlieder, darunter "Es blühen drei Rosen auf einem Zweig", dem Wunschlied des Frauenbundes, und "Schwarze Madonna", mit der Mundharmonika begleitet, rundeten die Feier ab.Nach dem Segen lud Teamsprecherin Christine Pfeiffer zum weltlichen Teil der Muttertagsfeier in den Pfarrsaal ein. Im Mittelpunkt standen neben den Ehrungen von Gerlinde Schmid und Rita Klösel für 20-jährige Mitgliedschaft auch die Neuaufnahmen von Waltraud Reindl und Anneliese Schreglmann. Josef Kämpf sorgte mit seinen Geschichten und Liedern für eine lockere Atmosphäre.