21.05.2017

Eine musikalische Ader gehört zum guten Ton bei überdurchschnittlich vielen Neugeborenen der letzten Jahre. Diesen Eindruck legt jedenfalls die Schülerstatistik der Musikschule Vierstädtedreieck nahe: Trotz der seit Jahren stagnierenden Geburtenzahlen ist die Schülerzahl erneut gestiegen.

Schulentgelt Einverstanden erklärte sich die Mitgliederversammlung der Musikschule mit der Anschaffung zweier Notenarchivschränke für Pressath und der Senkung des Schulentgelts um zehn Euro pro Kopf und Monat für Schüler, die sich an den dringend benötigten Instrumenten Posaune, Tenorhorn, Baritonhorn, Tuba, Cello und Kontrabass ausbilden lassen. Joachim Steppert kündigte an, auch bei den Fördervereinen um Zuschüsse in gleicher Höhe nachzusuchen. (bjp)

"421 Schüler haben wir zurzeit - fünf mehr als im Vorjahr", berichtete Musikschulleiter Joachim Steppert bei der Mitgliederversammlung des Musikschul-Trägervereins im Dostlerhaus. Der Löwenanteil kommt aus den drei "Hauptorten" Eschenbach (119), Pressath (110) und Grafenwöhr (64), doch auch Speinshart, Schwarzenbach und Trabitz verstärken das "Schulensemble" mit 28, 26 und 23 Nachwuchsmusikern, Kirchenthumbach ist mit 15 und Vorbach mit zwölf "Eleven" vertreten."Konstant gut" werde die Musikalische Früherziehung für Vorschulkinder ab vier Jahren angenommen, freute sich Steppert: In den beiden MFE-Gruppen seien 65 Kinder eingeschrieben und damit 13 mehr als vor einem Jahr. Die im Vorjahr eingerichtete Veeh-Harfen-Gruppe habe sich mit 14 "festen" Schülern und sieben Schnupperkursteilnehmern etabliert. Das Gleiche gelte für das junge Gitarrenensemble für Kinder und Jugendliche, das ebenfalls neu gegründete Schlagzeugensemble und das Nachwuchs-Blasorchester. Ein Nachwuchs-Streichorchester sei im Aufbau.Freilich bleibe das Problem bestehen, dass Begabungen und Vorlieben ungleichmäßig verteilt seien: 101 Klavier- und 61 Gitarrenschülern stünden nur wenige Blechbläser gegenüber. Vor allem für das "tiefe Blech", also Posaune, Tenorhorn, Baritonhorn und Tuba, und die "tiefen Streicher" wie Cello oder Kontrabass hoffe man auf Verstärkung, denn diese Instrumente seien für Ensembles unentbehrlich. Leider sei bei den Musikschülern eine Neigung zum "Einzelkämpfertum" zu beobachten, was sich auch in der Beliebtheit besonders sologeeigneter Instrumente widerspiegele. Beim Landeswettbewerb "Jugend musiziert" habe David Daniel einen zweiten Platz im Fach "Klavier" belegt, freute sich Steppert. Fünf Schüler nähmen am "Additum"-Kursprogramm teil, das auf die Abiturprüfung im Fach Musik vorbereite. Um auch Erwachsene zu ermuntern, ihre Talente zu erproben, biete die Musikschule vier- bis achtstündige "Schnupperblock"-Probekurse an: "Dieses Einstiegsangebot hat sich bewährt, und Gutscheine hierfür können auch verschenkt werden."Zurzeit nutze die Schule 17 Unterrichtsräume in Eschenbach, Grafenwöhr und Pressath, das Kollegium bestehe einschließlich Steppert weiter aus 19 Lehrkräften, Georg Obermaier habe zusätzlich zu seinen hiesigen Aufgaben die Leitung der Wunsiedler Musikschule übernommen. Wert lege die Musikschule auf die Kooperation mit den Schulen des westlichen Landkreises Neustadt, insbesondere mit den Grund- und Mittelschulen in Pressath und Grafenwöhr sowie dem Förderzentrum und dem Gymnasium in Eschenbach.Auch mit der Volkshochschule, den Blaskapellen und Kirchengemeinden sei man vernetzt. Der Schulleiter betonte, dass die Musikschüler gern für Musikdarbietungen bei Veranstaltungen zur Verfügung stünden, bat aber auch um Verständnis, dass man aus zeitlichen und logistischen Gründen nicht jeder Einladung folgen könne.