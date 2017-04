Vermischtes Pressath

27.04.2017

Das Leben in der Pfarrgemeinde aktiv mitgestalten: Das hat sich die Pfarrjugend der Pfarrei Sankt Georg zur Aufgabe gemacht. Das ist auch Ziel der neuen Vorstandschaft. Zur neuen Führungsriege gab es auch gleich ein neues Logos.

Fast komplett neu

Neues Logo vorgestellt

"Neue Besen kehren gut" ist ein bekanntes Sprichwort. Ob wirklich etwas dran ist, das kann der neu gewählte Vorstand der Pfarrjugend nun unter Beweis stellen. Die Neuwahl bedeutet nicht, dass Kritik am bisherigen Gremium geübt wurde. Der Grund ist ein anderer: Das Ende der zweijährigen Amtszeit.Personell haben sich bei der Wahl Änderungen ergeben, wobei Bernadette Rodler im Amt der Vorsitzenden bestätigt wurde. Ihr Stellvertreter ist Julian Gradl. Zur neuen dritten Vorsitzenden wurde Emelie Hausner gewählt. Die Kasse wird nun von erstem Kassier Josef Gmehling und seinem Stellvertreter Matthias Majer verwaltet.Die beiden neuen Schriftführerinnen heißen Franziska Graser und Marie-Sophie Kellner. Martin Reis vertritt die Interessen der Ministranten in der Pfarrjugend.Rodler bedankte sich bei den ausscheidenden Mitgliedern Sabrina Traub (zweite Vorsitzende), Miriam Murr (erste Kassierin), Isabell Dobmeier (erste Schriftführerin) und Philipp Pöllmann (zweiter Schriftführer) für die gute Zusammenarbeit in den letzten beiden Jahren.Wichtig für die Vorstandschaft zur Mitgestaltung der Pfarrgemeinde St. Georg ist dabei, sowohl Fragen als auch Probleme aller Altersgruppen aufzugreifen und den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ihren Interessen und Geselligkeitsbedürfnissen nachzugehen. Sie sollen vor allem die Gemeinschaft erfahren.Passend zum Anlass stellt die Pfarrjugend nun auch ihr neues Logo vor, das auf den weiterhin türkisfarbigen T-Shirts der Mitglieder zu sehen ist. Ein stilisiertes Kreuz, das die Verbindung zur Kirche darstellt, und ein ähnlich dem Buchstaben "C" angedeutetes Zeichen, das den Elan der Jugend widerspiegelt.Hingewiesen wird bereits auf die nächste Aktion der Pfarrjugend: Die diesjährige Jugendfahrt an den Chiemsee vom 16. Juni bis 18. Juni.___Weitere Informationen: