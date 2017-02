Vermischtes Pressath

10.02.2017

Ist es ein Eierdotter? Oder doch der Eierhändler? Das jedenfalls vermuteten zwei Anruferinnen am Mittwoch in der BR-Sendung "Wir in Bayern". Gerätselt haben die Frauen über das Wort "Oidoudera". Anton Gareis aus Pressath hatte es in die Sendung geschickt. Auch Moderatorin Andrea Lauterbach und ihre Gäste grübelten über Herkunft und Bedeutung von "Oidoudera". Der Tipp von Gareis, dass das Wort mit Frauen zusammenhängt, brachte nicht viel: Die Vermutungen der beiden Anruferinnen waren falsch.

Des Rätsels Lösung: "Oidoudera" sind in der Nordoberpfalz Knöpfe für einen Trachtenanzug. Laut Sprachwissenschaftler Professor Anthony Rowley steckt in dem gesuchten Wort das "oidou" - das sei mundartlich für "anhintun". Ursprünglich habe man die Knöpfe auch "anhingetan", extra um "die Sachen zusammenzubinden, wie heute Manschettenknöpfe", sagte Rowley. Deswegen sage man dazu "Anhintuer", also "Oidouderer" für Knöpfe heute beim Trachtenanzug in der Nordoberpfalz. Gareis kennt das Wort von einer Bekannten, die in Eger geboren wurde. Weil keiner die richtige Bedeutung des Wortes wusste, bekommt Gareis das Buch "Host mi?" mit Mundart-Wörtern aus ganz Bayern.