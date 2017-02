Vermischtes Pressath

07.02.2017

5

0 07.02.2017

wird digital: Seit Dezember können Bürger nicht nur Behördengänge online erledigen, sondern auch eine App auf dem Handy dafür nutzen. Das Spektrum der Anwendungsmöglichkeiten ist groß.

"Nicht nur das Rathaus-Service-Portal (RSP) ,Mit der Maus ins Rathaus' wird gut angenommen, auch die ,Pressath-App' ist sehr gut angelaufen", erklärt Bürgermeister Werner Walberer. "Beide neue Angebote werden sowohl von älteren Bürgern als auch von Jugendlichen genutzt." Die "Pressath-App" wurde seit Anfang Dezember 70 mal heruntergeladen. Die Verwaltungsgemeinschaft verzeichnet etwa 120 Zugriffe und Anfragen über das Rathaus-Service-Portal. "Die Zahlen sind steigerungsfähig, liegen aber voll im Rahmen unserer Erwartungen", ergänzt Walberer. Auf der Startseite der App werden die Wappen der Gemeinden Trabitz, Schwarzenbach und Pressath angezeigt. Anbieter ist die Altdorfer EDV-Beratung "Komuna GmbH", die die Verwaltungsgemeinschaft (VG) auch schon beim RSP beraten hat. In der Beschreibung steht, was die App zu bieten hat: Immer aktuell informiert, ein eingebauter Mängelreporter, integriertes Fundbüro, Wasserzählerstand melden, Wahlergebnisse verfolgen, Übersichten von Einrichtungen am Ort, Ärzte, Fahrradwerkstätten bis hin zu Tankstellen. All das soll sie ermöglichen.Die "Pressath-App" ist ein zusätzliches Angebot für die Bürger. "Die Nutzung moderner Medien gehört zu einem modernen Rathaus dazu", freut sich Walberer. "Es ist eine Entlastung in allen Bereichen, sowohl für die Bürger als auch für die VG-Mitarbeiter."Anders als beim RSP, mit der Bürger Behördengänge bequem online von zu Hause aus erledigen können, bietet die App einen zusätzlichen Service. In den vier Kategorien "Aktuelles", "Info", "Service" und "Dienste" können Nutzer mehr erfahren und abfragen. Es sind Ansprechpartner der VG, Defibrillatorenstandorte, Ärzte, sowie Physio- und Ergotherapeuten gelistet. Im Punkt Services können Bürger Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse oder Auskunfts- und Übermittlungssperren beantragen. Klickt der User auf den Schriftzug, muss ein angegebener Code händisch eingegeben werden und es erscheint eine kurze Auflistung, was als nächstes passiert. Normalerweise müssten Bürger solche Dinge persönlich beim Amt beantragen. Gibt man einen plausiblen Verhinderungsgrund an, wie beispielsweise Krankheit, geht es auch mit der App. Angeforderte Unterlagen werden per Post zugesandt. Auch den Abfallkalender zeigt sie an.Unter der Kategorie "Dienste" gibt es den Bayern-Fahrplan, und einen Mängelreporter. "Dort können Bürger beispielsweise melden, wenn eine Straßenlampe kaputt ist, wo kein Schnee geräumt ist oder Straßenschäden sind. Wir geben das dann gleich weiter", erklärt der Rathauschef. Der Nutzer gibt die Adresse ein, kann ein Foto anhängen, eine Beschreibung und Kontaktdaten zufügen. "Der Fall wird dann umgehend weitergeleitet, zum Beispiel an den Bauhof", betont Walberer. Die Bedienung ist durch Symbole und Schritt für Schritt-Anleitungen verständlich und leicht zu handhaben. "Die App vereinfacht und verkürzt den Weg zwischen Bürger und Rathaus", sagt Walberer.