Rudolf Voderholzer besucht Altenheim St. Josef in Pressath

Vermischtes Pressath

01.05.2017

5

0 01.05.2017

Es ist ihm eine Herzensangelegenheit, bei seinem Besuch in der Region die Jungen genauso wie die Alten zu erfreuen. Nach seiner Visite bei den Schülern des Gymnasiums Eschenbach (wir berichteten) spendet Bischof Rudolf Voderholzer auch den Bewohnern des Pressather Altenheims St. Josef seinen Segen.

In der Cafeteria des Heimes nutzten die Pressather die Gelegenheit, sich mit dem Bischof zu unterhalten. "Ab einem gewissen Alter ist es wichtig, zur Ruhe zu kommen und das Leben reflektieren zu lassen", sagte der Geistliche zu ihnen. In einem Wortgottesdienst zusammen mit Stadtpfarrer Edmund Prechtl und dem Chor des Altenheimes ging er auf die Emmausjünger ein und wies darauf hin, dass Gott nicht übersehen werden dürfe. "Gott ist uns nahe und aus Gott können wir Kraft schöpfen für das ganze Leben", betonte er. Auf die von Waltraud Steinbrückner vorgetragenen Fürbitten um Hilfe und Unterstützung bei allen Sorgen und Anliegen in der Welt antworteten die Gläubigen mit einem kräftigen "Gott erhöre uns". Danach segnete Bischof Rudolf die Bewohner einzeln durch die Auflegung seiner Hand. Froh und ergriffen empfingen alle seinen Segen. Bevor sich Voderholzer die Zeit für eine kurze Besichtigung des Heimes nahm, bedankte sich Heimleiterin Christine Tschauner beim Diözesanbischof mit "Produkten aus Pressath" für den Besuch.Tschauner ging bei der Besichtigung auf die Geschichte des Altenheimes ein. Das Gebäude wurde zwischen 1966 und 1968 vom damaligen Pressather Stadtpfarrer Josef Brunner errichtet und von dessen Nachfolger Ludwig Bock zwischen 1993 und 1997 erweitert und grundlegend saniert. "Die zentrale Lage, inmitten der Stadt, gleich neben der Stadtpfarrkirche und dem Rathaus war dem Erbauer, Stadtpfarrer Brunner, ein wichtiges Anliegen", erläuterte Tschauner. Dadurch habe der Slogan für das Heim, "Mitten im Leben" seine besondere Bedeutung erhalten. Zur Zeit seien 89 Bewohner untergebracht, die 65 Betreuer versorgen. Dazu kämen aber noch einige ehrenamtliche Kräfte, die das Personal unterstützen, betonte die Heimleiterin.