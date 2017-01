Schnelles Surfen: Anmeldung bundesweit

Vermischtes Pressath

17.01.2017

Pressath. Der übergeordnete Breitbandausbau in den Ortsteilen der Stadt Pressath und in den Teilgebieten des Stadtrands sowie in mehreren Ortsteilen der Gemeinde Trabitz ist abgeschlossen.

Anders als im Text "Anmelden für schnelles Surfen" in der Wochenendausgabe von Samstag 14. Januar und Sonntag, 15. Januar können Bürger den schnelleren Internetanschluss nicht nur bei den Telekom-Vertriebspartnern beantragen.Die Stadt weißt ausdrücklich darauf hin: Um den schnellen Internetanschluss zu erhalten, müssen interessierte Bürger entsprechend Anträge auf Einrichtung eines schnellen Internetanschlusses bei einem beliebigen Telekommunikationsanbieter stellen. Dies kann ein örtlicher Partner, aber auch ein bundesweit tätiger Anbieter sein.