Vermischtes Pressath

20.02.2017

8

0 20.02.2017

"Tempo vier km/h" ist an der Haidenaab noch immer ein Renner", freute sich Vorsitzender Albert Ficker bei der Hauptversammlung der "Wanderfreunde" im Gasthof Heining. Derzeit sieht er keine Gefahr, dass dem Pressather Verein das Schicksal anderer Wandervereine droht, die sich in den vergangenen Jahren aufgelöst oder zumindest ihre Aktivität zurückgefahren haben.

"Wenn der Zusammenhalt weiter so bleibt, sorge ich mich nicht um die Zukunft", hielt Ficker fest. Die Mitglieder beklatschten drei Neuaufnahmen, darunter Stadträtin Charlotte Hautmann, sowie die Ehrung von Martina Mielke und Andreas Anger für je 40 Jahre Mitgliedschaft. 154 Mitglieder zählt die Gemeinschaft derzeit.Unspektakulär verliefen die Neuwahlen. Albert Ficker, der den Wanderverein seit 39 Jahren leitet, trat noch einmal eine zweijährige Amtszeit an. Die Mitglieder bestätigten außerdem zweiten Vorsitzenden Anton Ficker, ersten Wanderwart Herbert Kormann, die Kassiere Herbert Zankl und Reinhard Eibl sowie die Kassenprüfer Martina Mielke und Andreas Anger.Das Amt des Schriftführers übernahm Franz Pecher von Walter Riedl, als zweiter Wanderwart folgt Heiko Bräunlich auf Christian Pöllath. In den Ausschuss beriefen die Mitglieder Andreas Anger, Steffi Knötig, Walter Riedl sowie Erna, Heidi und Ralf Schupfner. Wanderheimbeauftragter bleibt Franz Schupfner, als Jugendvertreter fungieren Heiko Bräunlich und Isolde Zinkl, als Pressewartin Petra Sieder.Zweiter Vorsitzender Anton Ficker kündigte an, dass sich der Verein der "Rama-dama"-Aktion im Landkreis Neustadt anschließen werde: "Als naturverbundene Gemeinschaft ist uns die Sauberkeit der Landschaft ein Anliegen." Das große "Ausputzen" finde wohl im April statt, der genaue Termin sei noch nicht bekannt.In seine Dankesworte schloss Vorsitzender Albert Ficker "Sternwirtin" Dora Kellner ein: Für die Zeit der Sperrung des "Wanderheims" könnten die Dienstagstreffs in der Traditionsgaststätte beim Rathaus stattfinden. "Wir wissen es zu schätzen, dass die Wirtin dafür sogar ihren Ruhetag opfert."Bürgermeister Werner Walberer, der auch heuer die Schirmherrschaft für den "Internationalen Wandertag" übernimmt, lobte das aktive Vereinsleben der "Wanderfreunde", die "einen großen Stellenwert" im Leben der Stadt besäßen. Besonders begrüßte er die geplante Ausrichtung eines Benefizwandertags für Mukoviszidosekranke am 3. Oktober 2017. Für die fortdauernde Schließung des Vereinshauses bat das Stadtoberhaupt um Verständnis: "Wir konnten mit der Sanierung nicht beginnen, bevor die endgültige Zusage für Städtebaufördermittel vorlag."Stadtpfarrer Edmund Prechtl schloss sich Walberers Lob an und dankte dem Verein für die Mitwirkung an den kirchlichen Festen.