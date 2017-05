Vermischtes Pressath

Sie erledigen unauffällig ganz wichtige Arbeit: Am vergangenen Freitag rückte Pfarrer Edmund Prechtl diese Leistung der Mitarbeiter im Pressather Seniorenheim in den Vordergrund.

Den internationalen Tag der Pflege feierte die Welt am vergangenen Freitag. Auch das Seniorenheim in Pressath hob an diesem Tag die besondere Bedeutung der Krankenpflege heraus: Hausherr Pfarrer Edmund Prechtl erinnerte, dass der Tag in Deutschland seit 1967 am Geburtstag von Florence Nightingale gefeiert wird.Die britische Krankenschwester kam 1820 in einer wohlhabenden Familie zur Welt. Sie gilt als Pionierin der modernen Krankenpflege. An ihrem Geburtstag wird deshalb daran erinnert, wie wichtig die Arbeit der Krankenpfleger für die Welt ist. Auch im Seniorenheim in Pressath sei die Arbeit der Pflegekräfte unschätzbar wertvoll. Prechtl betonte, dass das Heim St. Josef mit seinen Mitarbeitern ein Lebensort ist, an dem sehr viele pflegebedürftige Menschen ein letztes Mal neu ankommen. Vielen fällt dies schwer. Darum brauchen sie Menschen, die sie spüren lassen: "Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist."Die Mitarbeiter des Heimes seien für die Bewohner wie das "Salz der Erde", das ihnen in ihrer Lebenszeit, die sie in dieser Einrichtung verbringen Würze, Lebensqualität und Sinn verleiht. Hier werde wertvolle Arbeit geleistet. Prechtl wünschte den Mitarbeitern für ihre anspruchsvolle Aufgabe von Herzen Freude, Kraft und Wertschätzung. Als Zeichen des Dankes überreichte er jedem Mitarbeiter ein Brot als symbolisches "Lebensbrot".