Vermischtes Pressath

28.04.2017

9

0 28.04.2017

Die Bücherei verabschiedet zwei engagierte Mitarbeiterinnen nach ihrer 25-jährigen Tätigkeit in den Ruhestand. Bürgermeister Werner Walberer bedankt sich für den Dienst mit Blumen.

Für Zukunft gerüstet

Mit Maria Weismeier und Brigitte Merkl sagten zwei langjährige Mitarbeiterinnen in einer Feierstunde in der Pizzeria Pascale "Adieu" zu ihrer fast 25-jährigen Tätigkeit in der Pressather Stadt- und Pfarrbücherei. Sie verabschiedeten sich in den Ruhestand.In einer Dankesansprache ging Bürgermeister Werner Walberer auf die Mitarbeit von Weismeier und Merkl ein. Weismeier war seit dem 1. November 1992 in der Bücherei tätig, Merkl seit dem 1. Februar 1993. In dieser Zeit haben beide zur guten Entwicklung der Bücherei beigetragen und im Team zu einer hervorragenden Einrichtung für die Stadt gemacht. Bürgermeister Werner Walberer bedankte sich mit Blumensträußen bei den beiden "Ruheständlerinnen" und gab ihnen für die Zukunft die besten Wünsche mit auf den Weg.Das Büchereiteam komplettieren nun mit Johanna Mohr und Eva Scharf zwei junge und engagierte Damen. Damit ist die Pressather Stadt- und Pfarrbücherei personell für die Zukunft gerüstet. "Wir halten etwa 5700 Bücher und 850 Tonträger bereit", informiert Büchereichefin Ursula Anzer. Auch Zeitschriften und "neue Medien" wie Hörbücher, CDs oder DVDs, stehen zur Ausleihe bereit. Regelmäßig wird der Lese- und Hörstoff in der Bücherei ergänzt. "Wir zählen etwa 12 000 Ausleihen pro Jahr, eigentlich trifft fast alles, was wir haben, auf Interesse", so Anzer. Besonders erfreulich: Immer mehr Kinder und Jugendliche lassen sich in der "Bücherstube" am Stadtplatz sehen.