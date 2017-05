Vermischtes Pressath

28.05.2017

Ein rauschendes Fest ist der Abschlussball der Klassen 9 und M 10 in der hübsch dekorierten und stimmungsvoll beleuchteten Stadthalle. 17 Tanzpaare, unterstützt von vier Mädchen aus der 8. Klasse und drei Jungen aus der Mittelschule Grafenwöhr, zeigen den rund 150 Gästen, was sie an acht Nachmittagen Tanzunterricht gelernt haben.

Tango bis Zillertaler

Elternbeirat bewirtet Gäste

Die professionelle Ausbildung erhielten sie von der Tanzschule Vézard aus Weiden mit den Lehrern Silvia, Saska und Bianca. Während der intensiven Vorbereitung hatten die lernwilligen Teenager schnell Spaß am geselligen Miteinander gefunden. Zug um Zug erweiterten die Jugendlichen ihr Tanzrepertoire, so dass sie motiviert und selbstbewusst ihrem öffentlichen Auftritt entgegenfieberten.Festlich gekleidet, eröffneten die Absolventen den Ball mit einer Polonaise und einem anschließenden langsamen Walzer. Unterbrochen von Tanzrunden für alle Besucher, folgten unter anderem Tango, Wiener Walzer, Bachata und Discofox, Münchner Francaise (alter Reihentanz), aber auch Bayerische und Zillertaler. Am Ende des offiziellen Tanzprogramms standen Abschlusspolonaise, Linedances "Alive", "Nossa", "Cupid Shuffle" sowie "Rock me".Die passende Livemusik präsentierte die vierköpfige Band "Sunny Sound" aus Weiden, die für prächtige Stimmung in der Halle sorgte. Ein reichhaltiges Büfett servierte die Metzgerei Ackermann. Unterstützt wurde die Veranstaltung auch vom Elternbeirat der Schule. Die Mitglieder hatten die Bedienung der Gäste sowie die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen zu später Stunde übernommen. Das Fotostudio Kraus aus Altenstadt hielt diesen wichtigen Tag in allen Facetten fest. Ihren Dank für die fundierte Tanzausbildung brachten die Jugendlichen mit Präsenten an ihre Tanzlehrer zum Ausdruck.Den Absolventen wurde von vielen Seiten attestiert, dass sie mit dem Gelernten einen wichtigen Schritt ins bevorstehende Erwachsenenleben gemacht hätten. Ein großes Dankeschön galt den beiden Schulleitern Ulrike Neiser und Thomas Schmidt sowie den Klassenleitern Uwe Prösl und Wolfgang Veigl-Meyer.