Ungebrochener Ehrgeiz

Vermischtes Pressath

30.01.2017

30.01.2017

"Wir haben wieder ein spannendes und erfolgreiches Jahr hinter uns gebracht." Ungebrochen sind Hilfsbereitschaft und Idealismus der Pressather "Rotkreuzler" - und ihr Ehrgeiz, von Jahr zu Jahr besser zu werden.

Diesem Anspruch wurden Bereitschaftsleiter Thomas Rauch, Helfer-vor-Ort-Teamchef (HvO) Florian Eibl und ihre ehrenamtlichen Mitstreiter auch 2016 gerecht, wie ihre Bilanz bei der Jahresversammlung im DJK-Heim belegte.306 Patienten hätten die neun ehrenamtlichen HvO-"Sanis" bei 295 mobilen Einsätzen versorgt und 175 Einsatzstunden absolviert, blickte Florian Eibl zurück. Dabei trafen sie im Durchschnitt 5,57 Minuten vor dem hauptamtlichen Rettungsdienst am Einsatzort ein: "Jeder, der sich mit Ersthilfe und Notfallmedizin auskennt, weiß, dass schon wenige Minuten über schwerste Hirnschäden, womöglich über Leben und Tod entscheiden können." Viel zu tun, gab es auch für die Rotkreuz-Bereitschaftsmitarbeiter im Sanitäts- und Rettungsdienst: Laut Thomas Rauch absolvierten sie 4003 Ausbildungs- und Dienststunden.Hiervon entfielen 1005 Einsatzstunden auf den Bereitschaftsdienst bei 38 Festen, Konzerten, sportlichen und kirchlichen Veranstaltungen. "Zum ersten Mal haben wir auch beim deutsch-amerikanischen Volksfest in Grafenwöhr und beim Schlammersdorfer Flex-Fest Dienst getan, und elf von uns wurden sogar zum Bayern-3-Dorffest nach Moosbach angefordert", vermerkte Thomas Rauch. 83 Einsatzstunden leistete die Schnelleinsatzgruppe "Betreuungsdienst", eine 2012 gegründete und aus 28 (2015: 22) eigens ausgebildeten Mitgliedern bestehende Spezialabteilung für humanitäre Hilfe. Sie war im letzten Jahr beim Hochwasser in Simbach am Inn, bei der Suche nach einem bei Tännesberg vermissten Kind und bei einem Gefahrstoffaustritt in einem Eschenbacher Betrieb gefordert.Gut besucht wurden wieder die vier Blutspendetermine: "Wir konnten 27 Erstspender und 540 Spendewillige begrüßen." Mit der neuen Facebook-Seite und dem "Sommerfest mit einem kostenlosen Eis für jeden Spender" habe man sichtlich das Interesse vieler, insbesondere junger Menschen an der Blutspende geweckt, freute sich Rauch. Öffentliche Erste-Hilfe-Kurse habe die Bereitschaft in Pressath nicht anbieten können, weil der Rotkreuzraum in dem aus Sicherheitsgründen geschlossenen Haus der Vereine zurzeit nicht genutzt werden könne.Jedoch habe man Ersthilfe-Schulungen für die Wasserwachtgruppe und die Mitarbeiter der "Learning Campus"-Jugendhilfe organisieren und einen Kurs im neuen Rotkreuzheim in Neustadt am Kulm abhalten können. Nicht unerwähnt ließen Thomas Rauch und Florian Eibl die kontinuierliche Fortbildung der aktiven Mitglieder, die auch Kurse zur "Selbstverteidigung im Rettungsdienst" einschließe. Der Wasserwacht dankte Rauch für das "Asyl" in deren Haus am "Kiesibeach" und der Stadt für die Ankündigung, heuer mit der Sanierung des Vereinshauses zu beginnen: "Nach Möglichkeit wollen auch wir noch in diesem Jahr an die Renovierung unseres Bereitschaftsraums gehen."