15.02.2017

"Was der Sonnenschein für die Blumen ist, das sind lachende Gesichter für die Menschen." Dieser Spruch von Joseph Addison stand auf den Grußkarten, die die SPD-Rosenkavaliere zusammen mit strahlend roten Rosen an die Bewohner des Senioren- und Pflegeheimes in Pressath verteilten. Auch die Angestellten bekamen eine Blume - als kleines Dankeschön für die Arbeit, die sie jeden Tag leisten. Von jedem Beschenkten bekamen die SPDler dafür ein ebenso strahlendes Lächeln zurück.

Schon seit Jahren besucht der Pressather Ortsverein zum Valentinstag das Heim. "Die Pressather SPD ist da", hallte es deshalb auch heuer durch die Gänge. Christian Fuchs und Evi Murr empfingen die Rosenkavaliere und führten sie durch das Haus. Bürgermeister Werner Walberer, die Stadträtinnen Birgit Baller und Sabine Eichermüller und Otto Löb wünschten auch alles Liebe zum Valentinstag.