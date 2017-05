Verabschiedung beim Bauernverband

Vermischtes Pressath

17.05.2017

6

0 17.05.2017

(whw) Riggau. Im Rahmen einer Vorstandssitzung verabschiedete der Ortsverband Riggau - Pressath des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) in der Zoiglstub'n zum Schreiner - Schorsch in Pfaffenreuth drei treue Mitglieder.

Für seinen unermüdlichen Einsatz, seiner jahrzehntelangen Tätigkeit in der Vorstandschaft und seiner schauspielerischen Tätigkeit bei div. Veranstaltungen wurde Hans Reindl verabschiedet. Des weiteren scheiden Rita Brüderer, ehem. Ortsbäuerin von Dießfurt und Manfred Neumann aus Eichelberg nach 10 jähriger Tätigkeit aus der Vorstandschaft aus.Zum Dank und als Anerkennung, wurde Ihnen von Ortsbäuerin Christa Träger aus Eichelberg und Ortsobmann Hans Lober aus Pfaffenreuth ein Geschenk überreicht. Im Anschluss an die Sitzung gab es für die Anwesenden noch ein gemeinsames Essen in der Zoiglstub'n.