23.01.2017

Am Montagvormittag gegen 10:45 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich B299 und der St 2665 bei Pressath ein Unfall mit zwei LKW.

Ein aus Richtung Erbendorf auf der B299 kommender LKW aus dem Landkreis Ansbach wollte in die vorfahrtsberechtigte Staatsstrasse 2665 einbiegen. Nach Angaben des Fahrers funktionierten die Bremsen nicht und er konnte nicht anhalten. Der Fahrer eines aus Richtung Kemnath auf der Staatsstraße kommenden LKW aus Burgkunstadt konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Beide Laster kollidierten im Kreuzungsbereich. Danach blieben die Fahrzeuge beschädigt stehen, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Die jeweiligen Fahrzeugführer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der TÜV Weiden untersuchte die Bremsanlage am Lkw des Unfallverursachers. "Die Überprüfung ergab keinerlei Defekte an der Bremsanlage, womit diese Behauptung als Unfallursache ausscheidet", berichtet Matthias Bräutigam, der Sprecher der Polizei. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden LKW mit geschätzten 25.000 Euro. Die Feuerwehr aus Zessau regelte den Verkehr und reinigte die Fahrbahn.