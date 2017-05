Vermischtes Pressath

11.05.2017

Über gut eintausend Jahre erstreckt sich die Geschichte des Barbarabergs als Gebets- und Begräbnisstätte, erklärte Pater Benedikt Schuster den ostbayerischen Flur- und Kleindenkmalsfachleuten (wir berichteten) beim Besuch der Wallfahrtskirche. Ein slavisches Gräberfeld und Reste einer um 1000 erbauten ersten Kirche zeugten hiervon.

Mitte des 18. Jahrhunderts habe die Speinsharter Prämonstratenserabtei den Barbaraberg zu ihrer "Hauswallfahrtsstätte" ausgebaut, merkte der Prior des Klosters Speinshart an. Die in barocker Pracht neu ausgeführte Barbarakirche sei bei der staatlich befohlenen Säkularisierung 1803 profaniert, als "Sommerresidenz" eines Bamberger Barons.Nach 1825 ist sie als Scheune genutzt und erst 1921 neu geweiht worden. Zurückgekehrt seien damals Gnadenbild und Reliquiare, die nach dem "Bildersturm" von 1803 anders als die übrige Kapellenausstattung nicht versteigert, sondern in Speinshart verwahrt worden seien.Letzte Station der Rundfahrt war das Klosterdorf selbst, durch das Gästeführerin Barbara Müller die Geschichtsfreunde führte. Sein heutiges Gesicht habe Speinshart im 17. und 18. Jahrhundert erhalten: Die eigentliche Klosteranlage sei bereits ab 1682 baulich runderneuert, die neue Barockkirche 1706 geweiht und das Klosterrichterhaus am Großen Klosterhof 1714 barockisiert worden.Nach Brandkatastrophen von 1736 und 1746 habe Abt Dominikus von Lieblein Speinshart "idealplanmäßig" wiederaufbauen lassen. Die Tagesexkursion endete in der 1803 profanierten Wieskapelle, die nicht mehr gottesdienstlich, wohl aber für Ausstellungen und Konzerte genutzt wird. "Diese leerstehende Kirche mit ihren nur noch fragmentarisch erhaltenen Wandmalereien veranschaulicht, dass Geschichte nicht bruchlos verläuft", hielt Müller fest.Vizevorsitzender Bernhard Frahsek dankte dem Pressather Heimatpflegebund für die sorgfältige Tagungsvorbereitung und lud zum Jahrestreffen 2018 mit Feier zum 40. Vereinsgründungstag nach Lappersdorf ein.