Vermischtes Pressath

14.02.2017

14.02.2017

Die Ortsgruppe der Wasserwacht schwimmt auf einer Erfolgswelle: Es gibt eine neue Jugendgruppe und zwei erste Plätze im Rettungsschwimmen. Auch im Vorstand tut sich nach den Wahlen einiges.

Vor allem in der Jugendleitung gibt es einen Wechsel. Verena Wallner übernimmt den Posten von Julia Pfleger, die nach acht Jahren nun die Stellvertreterin von Ortsgruppen-Vorsitzender Sabine Wittmann ist. Die Vertreter von Wallner sind Laura Eichermüller und Nele Maurer. Als Kassier konnte Markus Merkl wieder gewonnen werden, und das Amt des Technischen Leiters übt David Dutke aus, ihn vertritt Florian Eibl. Die ehemalige Jugendleiterin Julia Pfleger berichtete in ihrem Jahresrückblick über die neue Jugendgruppe, der Jugendliche im Alter von neun bis zwölf Jahren angehören und die nach Wiedereröffnung des Hallenbades in Eschenbach gegründet wurde.Die Jugendarbeit sei einer der wichtigsten Bestandteile, "schließlich sind sie die Einsatzkräfte von morgen, und die Ausbildung beginnt schon in jungen Jahren". Die Gruppe nahm am Kreiswettbewerb im Rettungsschwimmen teil und konnte mit drei Mannschaften zwei erste Plätze mit nach Hause nehmen. Insgesamt blickt die Ortsgruppe auch in Zukunft auf ein aktionsreiches Jahr, "für welches wir bereits Anfragen für Absicherungen haben", sagte Pfleger.Sabine Wittmann, alte und wiedergewählte Vorsitzende der Ortsgruppe Pressath, berichtete von einem erfolgreichen Jahr 2016. Es wurden viele Veranstaltungen abgesichert, in diesem Zusammenhang dankte sie den Helfern vor Ort Pressath und den anderen Ortsgruppen der Kreiswasserwacht Weiden/Neustadt für die gute Zusammenarbeit. Erfreulich seien die Arbeiten der Stadt am Kiesi-Beach, unter anderem die gepflasterte Terrasse, die Spielmöglichkeiten für die Kinder und dass nach langer Zeit auch der Kiosk wieder belebt wurde."Es ist schön, dass unser Kiesi-Beach wieder so gut von der Bevölkerung angenommen wird, deshalb macht uns unsere ehrenamtliche Tätigkeit Spaß, was nicht immer leicht ist, weil in den letzten Jahren die Voraussetzungen für unsere Arbeit immer höher gesteckt werden", bilanzierte Wittmann.Die Wasserwacht-Ortsgruppe hoffe aber, dass die Neuerungen noch mehr Anklang im neuen Jahr finden. Zu den Aktivitäten im vergangenen Jahr zählte Wittmann Wasserretterausbildung, Anfänger-Schwimmkurse, Erste-Hilfe-Kurs, Eisrettungsübung zusammen mit der Feuerwehr Pressath, Abzeichen, Digitalfunkausbildung sowie Ausflüge der Jugendlichen zum Palm-Beach, ins Maislabyrinth und eine Radltour zum Motorbootfahren.