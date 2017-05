Vermischtes Pressath

14.05.2017

Dreisteinhütte statt Gruppenraum: Der Kindergarten ist wieder für einige Tage in den Hessenreuther Wald umgezogen. Für jeweils eine Woche verbringen die Kinder der Bären-, Marienkäfer-, Delfin- und der Regenbogengruppe dort ihre Waldtage. Für die Kinder gibt es dabei viel zu entdecken: Ameisenhaufen, Käfer, Fichten- und Tannenzapfen und viele alte Bäume. Immer am Vormittag waren die Kinder mit ihren Betreuerinnen im Wald. Die Kinder ließen ihrem Bewegungsdrang freien Lauf, ohne von Mauern oder Straßen gebremst zu werden. Die Betreuerinnen vermittelten nebenbei den behutsamen Umgang mit der Natur. Und wenn das Wetter nicht mitmachte, bot sich in der trockenen Hütte ein Brettspiel oder eine Waldgeschichte der Betreuerin an. In den Wald und wieder zurück ging es per Bus. Unterstützt wird der Kindergarten von der DJK und den Bayerischen Staatsforsten, die die Dreisteinhütte bereitstellen und vorbereiten. Bild: xs