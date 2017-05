Vermischtes Pressath

07.05.2017

Der TSV Pressath hat ein weiteres Ehrenmitglied. Anlässlich seines 60. Geburtstages würdigte der Vorstand die Leistungen von Wunibald Heinl für den Verein.

Immer da

Heinl ein Alleskönner

Ehrenamtsbeauftragter Franz Ficker übernahm in der Laudatio den sportlichen Teil. Seit dem 1. Mai 1974 ist er Mitglied im Verein. Er spielte in der A-Jugend und den Seniorenmannschaften. Ab 1988 übernahm er die F-Jugend, unterstützt von seiner Frau Konny und später Alfons Walberer. Zusammen mit den Verantwortlichen der E-Jugend, Franz Ficker und Wolfgang Graser, organisierten sie Turniere, Fahrten nach München zum FC Bayern, in den Zoo nach Nürnberg, nach Neuaubing oder Rock-Abende in der Mehrzweckhalle. Heinl kümmerte sich um Spenden, Trikots, Bälle und Fahrten zu den Auswärtsspielen. Dadurch sparte er dem Verein viel Geld."Nach neun Jahren F-Jugend konnte ich dich in meiner Zeit als Jugendleiter für die A-Jugend gewinnen. Sechs Jahre arbeitetest du erfolgreich mit den Großen zusammen. Sogar nach Berlin bist du mit ihnen gefahren. Alles was du angefasst hast, hatte Hand und Fuß und man konnte sich stets auf dich verlassen", lobte ihn Ficker.Reinhard Reindl, selbst zweiter und erster Vorstand gewesen, würdigte seine Arbeit im Bauausschuss. Seit 1997 ist er Vorsitzender dieser Abteilung. Das erste Großprojekt war die Errichtung des Rasenplatzes im Sportzentrum. Parallel wurde von ihm ein möglicher Bebauungsplan für die Jahnstraße erstellt. Der erste Investor ließ den Verein im Regen stehen, Heinl trug maßgeblich dazu bei, einen neuen zu finden. Gleichzeitig organisierte er den Abriss des Sportheims Jahnstraße. Nun war seine Hauptaufgabe der Umbau und die Sanierung des jetzigen Sportheims. Zunächst wurde das alte Dach abgetragen und durch ein isoliertes ersetzt. Er kümmerte sich nicht nur um das Material, auch um Maschinen und Helfer. Auch Sanitäranlagen, Heizung, Solaranlage, Trainingsplatz plante er mit, holte Angebote ein und beriet die Vorstandschaft.Natürlich vergisst das neue Ehrenmitglied nicht die Alltagsgeschäfte wie Heckenschnitt, Auf- und Abbau beim Starkbier- und Oktoberfest in der Stadthalle, Pflege der Plätze. Vorstand Josef Sirtl bedankte sich für die Jahrzehnte lange ehrenamtliche Arbeit im Verein und wünschte ihm, genauso wie die beiden anderen Redner Gesundheit und Schaffenskraft.Sein Dank galt auch Ehefrau Konny, der er einen Blumenstrauß überreichte. Wunibald Heinl hatte in vergangen Jahren immer wieder Ehrungen durch den Verein erfahren, wie auch vor zwei Jahren die DFB Uhr mit Urkunde, die er in der Continental-Arena in Regensburg erhielt. Heinl blickt auf eine schöne, zeitweise aber auch anstrengende Zeit zurück. "Solange es gesundheitlich geht, werde ich den Verein unterstützen", versprach das neue Ehrenmitglied.